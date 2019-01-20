【跑步】香港礦山挑戰賽追尋馬鞍山歷史　礦洞口執BB彈最難忘

每年香港的山賽多不勝數，但結合保育及歷史文化的山賽就不多，例如今年舉行第3屆的香港礦山挑戰賽。參加者除了跑之外，還要完成任務，從中認識馬鞍山礦場的歷史。 體適能教練簡杏芳（Elco）去年參賽，難忘在「240ML礦坑」口清理氣槍子彈（BB彈），覺得很有意義，所以她介紹視障跑手梁小偉（Gary）參與今年的比賽，並擔任Gary今次比賽的領跑員。

簡杏芳（Elco）風塵僕僕，一大清早從港島趕到馬鞍山郊野公園，與視障跑手梁小偉（Gary）接受訪問。Elco未到時，Gary只能靠聲音辨別方向，不懂望向鏡頭，但當Elco來到後，她不時提點「望向5點鐘方向」，好讓Gary正望鏡頭及記者。無論在賽道上，還是坐在涼亭裏接受訪問，Elco都做好領跑員的角色。

「記得我第一次做Gary領跑員時，我們由馬鞍山跑去大埔。雖然我跑過這條路很多次，但做了領跑員後，我才真真正正知道什麼地方有障礙物、柱、暗斜。」Elco是高級體適能教練，本身有豐富的山跑及路跑經驗，但當她成為Gary的領跑員後，她猛然發現領跑與獨個兒跑是兩回事，她說：「真的要很小心，責任感很大。Gary信我領跑，我一定有責任幫他安全完成。」

除了在跑道上擔任Gary雙眼領路，Elco亦希望擴闊Gary的視野，介紹Gary參加在馬鞍山郊野公園舉行的香港礦山挑戰賽。Elco說：「他在路跑及外國跑步的經驗非常豐富。我上年參加過礦山挑戰賽，真正體驗過，我玩過很多山跑及路跑比賽，覺得這個比賽很特別。幾難得有個比賽，包括了石屎路及山路，中間又有些特別元素，讓參加者感受到歷史文化，去礦石場，了解礦工的故事，還要做任務。」

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簡杏芳（右）表示第一次幫梁小偉（左）領跑時，十分緊張及擔心。（顏銘輝攝）

梁小偉（左）在簡杏芳（右）的介紹下，今年會參加礦山挑戰賽。（顏銘輝攝）

「希望香港人知道有很多東西要保育」

聽過Elco分享去年比賽的經歷，Gary決定參與跑步生涯首個香港山賽，他說：「我覺得這個比賽很有意義，目的是保育，希望香港人知道有很多東西要保育。可能現在的人要住屋或者其他，就會拆走一些東西，令到那些地方變成住屋，但其實一些文化遺產對我們都很重要。我常常在下面海邊的馬鞍山長廊跑步，但我從未上過馬鞍山上面，難得有這個機會上來感受，所以我答應參加。」

香港礦山挑戰賽發言人樊文韜在「240ML礦坑」前介紹礦場的歷史。（顏銘輝攝）

「240ML礦坑」昔日的模樣。（相片由鞍山探索館提供）

更多馬鞍山礦場舊照片（按圖放大）：

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香港礦山挑戰賽由鞍山探索館主辦，以舊時的馬鞍山鐵礦場及礦村為主題，賽道會途經多個歷史建築，例如礦洞口，希望參加者在比賽期間，透過不同的任務，認識礦場的故事，還有昔日礦工的工作，並學會保育這些地方。馬鞍山礦場擁有過百年歷史，由澳洲人在1905年磡探礦藏起，直至1976年，因開採成本高昂等原因，礦場結業，荒廢至今。

在去年的比賽，參加者在「240ML礦坑」前合照。（相片由鞍山探索館提供）

更多上屆賽事照片（按圖放大）：

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清理礦洞口BB彈有意義

「240ML礦坑」是位於海拔240米高的礦洞入口，洞口被磚牆及鐵欄封閉，昔日礦工頻繁往來的痕跡已變成山林中的頹垣敗瓦，更成為野戰勝地，洞口前滿佈一粒粒白色的氣槍子彈（BB彈）。香港礦山挑戰賽其中一個任務，正是清理BB彈，規定參加者要拾走一定重量的BB彈。Elco說：「我最記得上年執BB彈的任務，好環保，原來那些人玩完war game後是不會理會BB彈的。參加者可以幫忙清理這個地方，我覺得很有意義。如果沒有我們去清理BB彈，BB彈就會被人愈踩愈深。」

Elco續說：「我上年玩的時候，已經有批精英跑手過去，我去到的時候，發現地面上好像沒有很多BB彈，但愈摸愈深，發現泥下面還有很多BB彈，這一部分最深刻及最有意義。我玩過很多香港山賽，又有毅行者，很少比賽像這個，一個山賽會令你知道這個地方的歷史文化。」

梁小偉（左）與領跑員簡杏芳清理地上的BB彈。（顏銘輝攝）

香港礦山挑戰賽發言人樊文韜亦表示，清理BB彈是不少參加者覺得最難忘的任務，他說：「有參加者反映，他們愈執愈心寒，為何呢？為何執極都有？在『240』外面，你見到表面會有很多白色BB彈，但當你掘下去，還見到有，再掘下去，又有更多！原來這個地方長年被污染，所以他們很深刻。」

樊文韜表示今年增添了任務不多的18公里個人賽，可讓喜歡跑步的人專心跑。（顏銘輝攝）

今年的礦山挑戰賽新增了推礦車的任務，考驗隊友之間的默契。（顏銘輝攝）

樊文韜表示香港礦山挑戰賽已經來到第3屆，外界反應正面，每年都有500至600人參加。賽會亦有聆聽跑手的意見，改善賽道，他說：「經過第一年，參加者反映，由馬鞍山燒烤場上昂平，太簡單了，所以上年就在山腳做起點，難度大了，更好玩。又有人反映，可不可以有個人賽，所以今年就加了個人賽，專心跑18公里的較長路線，其他都是組別路線。」此外，今年香港礦山挑戰賽新加了推礦車的任務。