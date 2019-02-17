【渣打馬拉松2019】紀嘉文去年底兩入院　辛苦命練5周奪組別亞軍

紀嘉文於渣打馬拉松男子半馬拉松挑戰組先進一組，以1小時13分08秒奪得組別亞軍，但誰想到，他12月曾兩度入醫院？ 連自己都質疑「唉，都跑唔返架喇」後，因醫生指脊椎炎需要運動，令紀嘉文自嘲「辛苦命」，練了5周換來這樣的成績。 「我唔跑渣打馬拉松了，一定唔跑」，不久，紀嘉文解釋「不會再衝成績，或會陪學生跑」，下年還會見阿紀的身影嗎？

2003年渣馬男子青年組10公里，19歲的紀嘉文摘冠，16年後他出戰半馬拉松挑戰組先進一組，以逾9分鐘的差距不敵陳家豪，奪得組別亞軍。然而成績已非阿紀追求的事，能夠完成比賽已不容易。紀嘉文在2018年12月先是扭傷住院兩天，休息時突然有天起床時背部不能動，初時以為肌肉太緊，接受理物治療及按摩希望解決，但持續了3至4日，每天6時如鬧鐘般痛醒，因擔心而再度入院檢查。醫生診斷指可能因扭傷發炎，引致脊椎有事。

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紀嘉文（左）稱今天天氣不錯，只是濕度高及大風。（高詩琦攝）

傷患一個接一個，阿紀曾以為「唉，都跑唔返架喇」，不過醫生指脊椎炎需要做運動才能解決，令他再次踏上渣馬賽道︰「辛苦命，其實我都唔想做運動。去年12月後，因腳傷之下逼不得已游泳，慢慢恢復，只練了5星期跑都知道訓練量不夠，只好盡力而為。賽前好簡單，只希望完成，因為很難再有機會。」阿紀早前練20公里跑得很慢，預計只能跑1小時16分鐘，給自己的目標是1小時13分，直言今天成績達標。

紀嘉文（左）與姚潔貞（中）及陳家豪（右）自拍，紀念難忘時刻。（高詩琦攝）

上月滿35歲的紀嘉文賽後指今場是「告別作」︰「我唔跑渣打馬拉松了，下年不會見到我，一定唔跑。我想不會再於香港本地賽事衝成績，或者會陪學生跑。」年紀不同，心態也不一樣，阿紀不是告別渣馬，而是告別過去的自己︰「今年升了組，盡力一搏，見返老朋友開心，一同獲獎很難得。去年跑10公里，今屆跑半馬，下年可能陪學生跑10公里或半馬拉松吧，都會支持及參與，報到名就會跑。」短短的訪問中，阿紀多次提及學生，把自己放到一旁似的︰「之後沒有報名參加任何比賽，未來主要是陪學生練習。新年帶學生到丸龜跑半馬，他們成績好好，令我老懷安慰，見到他們成績進步，自己是時候退下火線了。」