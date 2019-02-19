【01跑記】我真係恭喜你呀　不止Project 01的渣馬跑記

香港渣打馬拉松圓滿結束，跑手們的努力一定沒有白費，例如Project 01 的跑手們，今篇就是4個月訓練計劃的總結。

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Project 01與渣馬一樣暫告一段落，最想說「恭喜大家拎到自己應得嘅嘢」。訓練時間只有4個月，重點放在基礎訓練與改善個人弱項。先是增強大家耐力和肌力， 繼而觀察每名成員要改進之處，例如路斯要提升速度、或者筋腱極緊需請教瑜珈老師，瑞斗要改善身體協調，拜仁要盡早找物理治療求診，而且透個掌上壓改善上身肌力等。

賽前，各人懷住不同心情上線。（HK01圖片）

新界隻牛都很勤力，但田都冇得耕了。因此勤力是基本，合適方法才能讓大家更進一步。教練透過學習、經驗和知識提供方案，是否信任和跟隨，則是個人選擇。長跑是數學，除了路斯受濕疹困擾，Project 01成員的渣馬完走時間與預期相距不遠。付出得到回報，所以恭喜大家拎到自己應得的成績。

渣馬半馬Project 01戰果：嘻子1:25、瑞斗2:11、啫匙2:30分鐘、拜仁2:03、涼涼2:06、Ken子1:57、路斯2:10。（短片截圖）

渣馬戰況

比賽當日，我伴瑞斗跑。我左手佩帶2小時15分的配速帶和右手佩帶2小時30分的配速帶，最初13公里瑞斗跑得又快又順，半程已知不用再看右手的手帶。離開西隧前，她跑得自在，我主要職責是斟茶遞水，提供喝之不盡的能量飲品。

留意我的右手，能量飲料無限量供應。（HK01圖片）

西隧後，戰爭開始了！瑞斗的咆哮聲從右邊隨來，我說「西隧口的斜坡頂就有水喝」。跑手最叻不是跑，而是出口術，其實水站和西隧有點距離。騙完瑞斗跑斜坡已近龍和道，我繼續鼓勵想步行的她，「頂埋佢」、「好多鏡頭」、「唔好畀自己後悔」和「影到行唔靚呀」。跑多一步得一步，她最終在馬師道前不足1公里停下。

我會容瑞斗停下嗎？不，我一掌推動她向前，不准她停「停就冇㗎喇，上馬師道就畀你行」。瑞斗一邊嗌「我唔得喇」一邊繼續跑。跑到馬師道讓她行上天橋，調整後就衝落橋！最後1公里，我不用多言，只因有瑞斗最愛：無數的攝影師鏡頭！

衝線了，瑞斗和我向同事揮手。（HK01圖片）

我望住手錶，預算完賽時間。2小時10分鐘內完賽已是不可能，2小時15分鐘內就沒有難度，讓她輕鬆愉快衝線吧！賽後，Project 01成員的台前幕後集合在一起，快樂地結束4個月的旅程，期望夏天大家仍會繼續跑。

台前8人，一起經歷的又豈止8人？（HK01圖片）

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

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外傳

因為Project 01， WeakEndsHere隊友們成立了另一計劃「Project M」。我助他們撰寫訓練課表，逢周六一起練習和要持續更新課表。漸漸地，他們稱這計劃為「Project M」。藉此機會，分享其中4名隊友戰果，他們都完成了目標賽事。

蔡寶強（左1）中學時期是稱霸全港的越野跑校隊成員，後因「爆肺」和照顧女兒停跑多年。上年復出，剛剛用3小時38分鐘完成初馬。最後7公里有隊友領跑，比預期略快地跑到終點。勤奮、自律的他是跑步里數最高的一名成員。（區嘉俊提供）

上季Connie10公里才跑進50分鐘，今季進步到46分鐘。完美演繹馬拉松練340丶跑350和目標Sub 4，以3小時50分鐘衝線。（區嘉俊提供）

Ray(右）人到中年，迷上拳擊。跑步是拳擊訓練中的一環，誰料24周後，他由每公里7分30秒配速，跑到48分鐘完成10公里，更在首次參賽中奪得個人獎項。有心，真的唔怕遲。（區嘉俊提供）