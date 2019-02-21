【渣打馬拉松】靚相50強一覽　想贏Nike波鞋　立即分享圖片儲Like

「01齊跑攝影團隊」的渣打香港馬拉松2019靚相陸續有來，今日已達到6萬張！將靚相分享到社交網站，廣邀親朋友好為你的靚相按Like，最多Like的30張圖片的相中人，將會獲得Nike Epic React Flyknit 2跑鞋一對（價值$1,299）！

下載香港01 app 進入香港馬拉松專頁 輸入號碼布搵自己 https://hk01.app.link/LxK4Rdwx1T

「01齊跑攝影團隊」的香港馬拉松照片，已經上載超過6萬張，除了登記做會員，透過電郵獲取高清原圖，跑手們更可將相片分享到社交網站，廣邀親朋好友按贊，大家將會登上專頁內的「Like榜」，在截止日期（2019年3月10日 23:59:59）內，Like數排名頭30的照片，相中主角將會獲得Nike Epic React Flyknit 2跑鞋一對（價值$1,299），以清楚見到照片中人的號碼布為準。

遊戲玩法：進入《香港01》手機應用程式的場香港馬拉松專頁，點按圖片後，右下角有「分享相片」掣，分享到社交網站邀請朋友為你的圖片「讚好」，即可進入Like榜，Like數最多的30張照片，相中人即可獲獎（以清楚見到號碼布為準）。

6萬張照片中，我們揀出部份精選，大家點按下圖，向左掃，支持一下我們的攝影師！