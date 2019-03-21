【Project 01．逆走100】輕視比賽　換來走不出的無間地獄

跑罷今屆渣打半馬後，Project 01成員完成跑季終極目標，但長跑本來就是走不完的「人生修行」。 團隊沒有解散，成員依然不斷挑戰不同目標，早前我便和Ken子嘗試運動生涯中第一個長距離越野賽「逆走100」，以為靠過去半年的長跑訓練和賽前的一兩次行山練習，慢慢走求個完成都應該可以吧。 結果，換來了一次何其悲壯慘烈的完敗。

100公里是怎樣的概念？在香港地圖上西端的屯門龍鼓灘，打橫畫一條線到東端的西貢鹹田，大約就是50公里，一來一回，剛好100公里了。

我和Ken子毫無山賽經驗，為何無緣無故越級挑戰「逆走100」？事源去年還在討論是否報名之時，剛好處於首次參加越野賽「圖騰跑17公里賽」，於是我們決定按那次的表現衡量參賽的可行性，過程之中，我們遇上本地越野神人黃浩輝，向他請教了這個問題：「以我們這種程度，越級挑戰100公里會否太冒險呢？」結果他答得十分瀟灑：「其實可否完成，真的如此重要嗎？盡了全力，了解自己能力到底有多少，已經十分足夠。」於是，我們便展開了這次走極都走不完的「無間地獄」旅程。

逆走100路線圖（官方圖片）

7個CP 見證體能耗費歷程

+ 4 + 3 + 2

「我們以為走過針草帽就可以慢慢走完賽」 結果：大錯特錯

當然我們不會「傻豬」得以為可以輕輕鬆鬆完成100公里。聽有經驗的朋友說，這類長距離比賽，如果完成頭半程後身體狀態變化不大，「尚有機會」撐到終點。我和Ken子自恃尚算有半馬訓練的氣力，依然預先在賽前試過數次行山練習，最長的一次，我們完全按照逆走100初段，由大棠經大帽山、鉛礦坳、草山、針山往城門水塘，約36公里。我以較快的步行速度走過出名吃力的針草帽後，雖覺膝蓋舊患處有點異樣，總括而言依然有氣有力。我們按那次練習的時間計算，如果走慢一點完成首50公里，之後就算每段再減慢一點，應該可以在26至30小時內「磨足全程」。

當然，前提是現實真的如數字計算，以及我們的肌肉可以支撐到的話⋯⋯

早上8時，大棠起點人頭湧湧。

+ 10 + 9 + 8

始終是第一次有難度的越野賽，比賽當日，我和Ken子碰到不少有越野經驗的跑手朋友，他們都有點吃驚，提醒我們一定要保存體力，那時我們還未有多少覺悟，依然相信慢慢走就可以。事實上，我們在前36公里尚算不錯，由起點經大欖涌水塘到荃錦林道的路上，我們都可以全程有說有笑地走過，在大欖涌水塘CP1喝杯可樂後，又到扶輪公園CP2「蓮姐」小食亭吃公仔麵，邊行邊吃邊Selfie，像美食之旅多於比賽；及至上大帽山時，我們的步速亦保持平均，「逆走」的鉛礦坳路況亦比「順走」的毅行者輕鬆。之後接連走過草山、針山後，有點氣喘，但總算如時間到達城門水塘，特意來當支援的「01SOLar」SumSum給我們買了「牡丹樓」快餐，「補血」後又可以好氣好力繼續戰鬥。這時我們都未想過，往後的未知之路，原來才是無間地獄的開端。

來到備戰時的終點城門水塘，「補完血」，才是無間地獄的開始。

+ 23 + 22 + 21

睡魔召喚 狀態急跌

由城門水塘開始，經金山往筆架山的路是我們之前未練習過的路段。來到這段，「01山記」同事咖哩接力當我們的Supporting，令我和Ken子空前地安心，全因本身有山藝助教資格的咖哩，是那種幾乎閉起雙眼都能夠指出我們身處何地、附近有什麼的人肉野外地圖，我們不用兼顧心神於路線和路況，他甚至預告我們將會遇到什麼、走過什麼地方、又有多長的斜坡等等。

雖然金山的路上比較輕鬆，馬騮群亦十分善良，然而，或許是天色已經入黑、但我們未如預計般越過金山，我開始焦急。才9公里嘛，跑街的話肯定不消1小時，怎麼好像走了那麼久到未完？後面愈來愈多人趕上，心情便愈急躁，加上前一晚我因為太興奮而只睡了兩小時，經過長時間運動的我開始眼睏，這是我第一次比賽期間需要對抗「睡魔」的經歷，需要比平日更集中精神留意路況。但隨着日落西山，走入毫無街燈的獅子山郊野公園泥路後，每走一步必須更加集中，於是自然亦進一步消耗精神，愈走便愈睏。相對於身體的疲勞，眼睏實在更難應付，途中我首次提出稍睡5分鐘的要求，卻完全提升不了精神狀態，咖哩已經察覺到我在行走時不斷踢到路上的石塊，於是隊友們給了我一個短期目標，捱到基維爾營地便可小睡半小時。

碰碰撞撞間，我們登上了筆架山的CP5，進入補給站時，兩旁是兩條閃爍的彩色燈串，迎接我的是關東煮、粟米湯和飯團等等，我感覺那條路簡直是天國的彩虹橋，在我快崩潰的時候及時拉我一把。但，當時只不過45公里，路程未過一半，體能狀態尚控制得不錯，但精神狀態的急速下降，這方面完全令我始料不及，我開始有不祥的預感。

進入CP5補給站時，兩旁是兩條閃爍的彩色燈串，我感覺那條路是迎接我到天國的彩虹橋。

+ 6 + 5 + 4

「怎樣走極都走不完喔？」

吃飽之後，後半程展開，我們進入了「真正的挑戰」。由筆架山往獅子亭的路程都以下坡為主，但當身體消耗了一定程度後，下坡也不會比任何路況舒服太多，分別只是運用的肌肉不同罷了。還好的是到達獅子亭後的士多可以買汽水，對我等越野初心者來說，實在未想像過一罐冰凍汽水在這情況下，振奮人心之作用何其巨大！

路程至此，咖哩幫我和Ken子拿走不必要的裝備後，大家就此別過。我們往沙田坳道繼續進發，石屎路上坡雖然不太舒服，但對已經極度眼睏的我來說，平穩的路況最大好處是「不需用腦」，有時甚至稍稍閉目養神亦可。同時間，我開始感覺到自己練跑時的膝蓋傷患開始發作，每一步都在忍忍作痛，直至走上接近飛鵝山的扎山道停車場觀景台，接力見到另一組幫我們作Supporting的同事「Kidney」和友人「飛機」，二人立即遞上外賣漢堡，又送上鼓勵話，但是已經嚴重神不守舍的我，實在毫無胃口進食，當下的我只想盡快、盡快、盡快！睡一睡，看看之後自己什麼狀態再調整之後的比賽策略，那管你是基維爾、維度卡還是卡希爾！反正快點讓我睡就可以了！

一向說話好像不用呼吸的友人飛機，與Ken子在緊接的路上說個不停，不斷為大家提神，但我卻實在一句都說不出來，太睏了，稍不留心我便會從泥石路上跌跤，實在沒有多餘氣力做任何事。明明只有7公里，怎樣走極都走不完喔？半夜12時前，我們抵達基維爾營地，Ken子和飛機分別立即找吃的和按摩槍，我呢？本來想找一片草地睡，但是現場實在太濕卻吹着狂風，於是我了找一個保證其他人看到我的路邊角落，保證不會擋到任何人後便躺在地上，在就路邊睡起來，好好把握那珍貴的半小時，此時此刻，什麼高床暖枕都不必要，可以睡覺就已經萬幸。

抵達基維爾營地，我立即便躺在地上就睡起來，此時此刻，什麼高床暖枕都假。

+ 8 + 7 + 6

棄賽也不是想結束就結束

多希望一覺醒來，發現這不過是場惡夢；可惜當我雙眼再次張開時，眼前依然是那死氣沉沉的基維爾營地，那對坐在我對面的情侶，還在為往後的路程計劃而爭吵，而我，雖然還是很睏，但總算回一回神，繼續慢慢走吧，信心亦回復了一點。然而快樂的時光不過半小時左右，再次出發不久，當我們進入茅坪的上坡路上時，我再次心知不妙。也許是肌肉放鬆不久、突然又要繼續收緊，雙膝舊患終於「不聽話」起來，愈走便愈難屈曲，不能屈曲的雙腳又如何上下坡呢？在這段路上，我跌碰的頻率愈來愈高，上坡慢一點已經很好了，下坡時不停滑倒可十分危險，加上進入了昂平，也許因雙膝無力支撐雙腳，狂風大得把我吹動。我們愈來愈慢，邊走邊計算，就算順利通過CP7後可以保持當前的速率，也絕大機會不能在限時前走過畫眉山到達CP8，安全起見，我決定棄賽。

然而人在山野，棄賽也不是想結束就可以馬上回家睡覺，雙腳行動不便嗎？亦只可以用盡自己的能力走到下一個CP向大會登記棄賽，否則，比賽一直不會完結。由昂平經大金鐘前往西貢企嶺下的CP7，最後約6.4公里，絕大多數都是亂石的下坡道，雙腳難以屈曲地下坡，速度比整個比賽中任何時期都要慢，由決定放棄到真正離開，一共花了近4小時下坡才抵達西貢，當中連滾帶爬的場面不斷，好不狼狽，最後我和Ken子花了約21小時，走了65公里，提早結束了首次長距離越野賽。

感謝路上支持過我們的朋友。

謝謝各位隊友

有人說，這類長距離的越野賽是友情的考驗。經過這次逆走100的經驗後，我深表認同；從前我以為香港的越野賽，距離再長也好，在CP補給站的物資一定足夠應付賽程，比賽都是靠自己，他人的Supporting不重要。我錯了，原來Supporting Team的意義不單在於那些補給物資，而是過程中對心理上的支撐；當人體能已經超出負荷、精神疲憊不堪，有人在身邊不斷鼓勵引路，確實十分重要，要不是咖哩和飛機引路，例如在漆黑中指出那個位置會打滑，下一步要怎樣走才較安全，再加上不斷的鼓勵，我可能連現在的距離都走不到；及至由昂平我決定棄賽時，其實Ken子還有氣力繼續比賽的，於是我跟他們說：「現在的狀態，我只會走得愈來愈慢，如果你還想衝就走吧，我自己慢慢走到CP7就可以了。」但是，Ken子卻回答：「都走到這裏了，怎可以自己行呢？」然後，我們選擇共同進退。

挑戰是失敗了，但這個友情的考驗，總叫及格吧，亦算是今次賽事的最大得著，下次我一定會準備充足之後再次挑戰。

本月尾01體育將與野Guide（Hong Kong Discovery）合辦「麥徑40」活動，每月一段直至完走麥徑，首個活動將於3月31號（星期日）舉行，由西灣亭出發行去北潭涌，或許，這就是我下一個100公里越野賽的開端吧。

「麥徑40」網上報名及詳情：https://bit.ly/2TJQg1L