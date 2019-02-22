【Project 01．後記】是結局也是開始　七個成員各有新目標

渣打香港馬拉松完結，為期4個月的「Project 01」也落幕了。這篇後記，「馬教練」Maverick訪問7名成員，窺採他們內心世界和跑後感。

嘻子

嘻子曾是學界跑手，今次重拾跑鞋，以1小時25分完成半馬，按計算的話，多加訓練，有機會以Sub 3完成馬拉松。

「跑完這次半馬，我真的想過。過去每月最高跑步里數，以一月的170公里為最高，雖未到身體極限，但我既忙着工作，也要踢足球，身體十分疲憊。跑全馬必須大幅增加里數，所以要從長計議。」

下載01 app 入香港馬拉松專頁搵相 儲Like贏Nike波鞋（按此） https://hk01.app.link/LxK4Rdwx1T

嘻子的速度，圖片說明了。（嘻子提供）

在工作與跑步之間平衡，是香港人的獨有「藝術」，哪嘻子會放棄足球，抽更多時間練跑嗎？「這是我讀中學時思考的問題，我知效果不是最好，但決定繼續兩修，如果跑馬拉松再作打算。」

Project 01會否誕生首名千金先生？我們拭目以待。

涼涼

為了遷就攝影鏡頭，幕後工作人員千叮萬囑我們比賽當日必須靠左跑，結果涼涼沒有在賽道左側出現，她去了哪？是中線的右側（右邊偏左）！

「當時賽道收窄中，我才跑近中線，其他時間在左邊呀！」由於涼涼堅持拉低帽子，又把號碼布扣在側面，似是不願被攝入鏡頭，所以大家都對她投不信任票。

涼涼在鏡頭前的心情剖白。（影片截圖）

看過Project 01的短片，都知道涼涼迷戀黃德斌，「德斌又型又有男子氣概，而且形象正面和成熟，我很喜歡他」。對於她的宣言，我找了黃德斌透過訊息回應，看來涼涼會隨黃德斌參加越野跑了。

黃德斌回應！（區嘉俊提供）

路斯

路斯受濕疹困擾，要找中醫清理腸道廢物，直至渣馬前12小時，才決定身體狀況能夠應付比賽。

「比賽時，我每經過一個洗手間，就想好下一個洗手間的位置，決定要否如廁，幸好最後順利完走，不用上廁所。」有趣的是，他沒帶紙巾上線，請問怎樣如廁？

路斯未能在賽事中展現全力。（香港01圖片）

濕疹令路斯皮膚腫痛，由奧海城上橋痛到西隧入口，「痛，怎會輕易停止，當時我是痛到麻木了」。肚瀉或濕疹，二揀一，唔准諗即刻答，路斯如何選擇？「當然是肚瀉，肚瀉幾分鐘完事。濕疹就不可預期地爆發，一爆就會痛幾日。」他的困擾，旁人不易理解。

瑞斗

近期瑞斗的照片經常出現在01網站，因為她當上公司Promo主角，一雙長襪成為標記。她道出穿長襪的玄機：「我身型比例靚，但始終較矮，穿長襪像拉長身體，變得更靚。略肥的女跑手都不用擔心，可透過壓力襪加壓來修飾身材。」瑞斗對攝影鏡頭很敏感，她笑言比賽時沒有攝影師的話，定必動力大減。

這次瑞斗聽國產凌凌漆和喜戲之王跑半馬拉松。（香港01圖片）

Ken子和拜仁

渣打半馬後，Ken和拜仁未能鬆懈，因為參加了3月16日的越野賽「逆走100」。他倆單次行山最長公里才16公里，Ken對此很擔心：「我想像不到16公里後的世界，一個人要在郊外夜行又是什麼回事？」他們正值極備戰，每逢周末就到郊區練習。

拜仁打算越野賽後醫治傷患。（拜仁提供）

越野賽要有支援隊伍，拜仁卻未有理想人選。「沒想過，我現在連自己都未照顧好，有人來支援就很高興了。」他打算用行山杖增強持久力，並在越野賽後學習新事物。「太太正在學習紋身，我打算一起學習，這是我今年的目標。」拜仁知道長跑要花時間練習，明天是否繼續，仍要看時間分配。

啫匙

啫匙賽後忍不住落淚：「真的好辛苦，但又不能放棄。如果放棄，就像溫書後沒去考試，賽後一定很可惜。」渣馬過程中，她跑得比平常悶，「我打算聽黃子華棟篤笑，但藍芽無線耳機一句都聽不到。原來airpod互相干擾，有帶同款耳機的跑手走過，耳機就沒有聲音。」這次比賽又辛苦又悶，啫匙還是選擇繼續跑，「這幾個月儲下的體能不能浪費，我要繼續操練不能前功盡廢」。

啫匙完成大考了！（01齊跑攝影團隊）

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。