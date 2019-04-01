【01測試】按摩槍以外的恢復工具　實測EMS器材效果

EMS器材經常用於物理治療，但今篇測試的産品不是物理治療師常用的，功能不盡相同。這類能於運動店購買的EMS器材，不是最高階，不過價格不及物理治療師慣用的一半，性價比高。 它與按摩槍不同，今篇會討論它的運作原理。當然，身體狀況及傷患程度人人不同，若身體有任何不適，當然要請教醫生或物理治療師等專業人士。

01測試

測試産品：AbTronic™ FREE ACTION

測試內容：多次跑後紓緩，最長距離是28公里長課，在家施行止痛和鍛煉功能

「01齊跑」已經上架 下載01 App 按服務登入跑步平台

按此了解01齊跑玩法 先綁裝置再練跑 Sync完數據換獎品

這樣配置，腳面也能感應電流。（區嘉俊攝）

簡介

人腦會通過神經系統傳遞訊號至肌肉組織，控制其收縮和放鬆。EMS（Electrical Muscle Stimulation）的原理是直接使用電脈衝來刺激肌肉跳動。在醫學上，有些神經系統受損的病患，腦部不能控制身體而導致肌肉功能喪失，可用EMS來減緩肌肉萎縮。物理治療和針灸亦有相似原理，以電脈衝來促進血液循環、協助身體恢復和消除疲勞。

這部AbTronic™ FREE ACTION以相同於EMS的原理來刺激肌肉，協助紓緩運動疲勞、鍛煉肌肉和止痛等。它有一部主機、四部分機和多塊黏力貼。主機用來選擇模式和調較電流強度，分機提供電流，黏力貼則傳遞電脈到身體。大家使用時，不要拉開黏力貼，因為它有電流，會產生手指觸電。

用家可於EMS主機畫面選擇不同模式。（區嘉俊攝）

試後感

我分運動後紓緩、鎮痛和鍛煉肌肉等描述試後感。

運動後紓緩是我最常用的，我覺得最有效的b模式，大多貼在大腿、小腿或髂脛束（ITB）。它像按摩肌肉，肉眼能看到肌肉收縮和放鬆；20分鐘療程後，疲勞明顯消退。如果貼在髂脛束，更會感到電流由小腿傳到腳掌。我睡覺時曾經小腿痠痛到醒了，立刻使用EMS機，又能繼續入睡。

下腹容易積聚脂肪，可使用EMS機輔助修腹，當然，不能靠它練出腹肌，想要一排「朱古力」，還是多做適當運動吧。（區嘉俊攝）

鎮痛模式像針刺般刺進黏力貼範圍，優點是膝蓋和腳腕等凹凸不平位置都能覆蓋，但我覺得紓緩模式功效更好，很少用鎮痛功能。

說明書建議鍛煉肌肉模式與體能同時進行，但我覺得有困難。原因有兩個，一是每次療程可達40分鐘，很少體能會鍛煉同一位置這麼久，二是體能動作較難配合電流輸送。反而我喜歡躺在床上用它鍛煉腹肌，只因脂肪較多，難用意識控制。當然，不能以它電出六塊腹肌，但作為輔助則不俗。

長跑不單要儲里數，跑後恢復都很重要。

最後，我覺得AbTronic™ FREE ACTION和按摩槍不同，EMS器材比較似針灸，感覺似「打通經脈」，促進血液循環。按摩槍就是打鬆肌肉和筋膜，較像「拉筋」。如果資金許可，兩者交替使用會相輔相成。

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組