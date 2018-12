【01測試】如何了解功率與心率　由內置功率計手錶說起

01測試

測試産品:Polar Vantage V

測試內容:兩場半馬拉松比賽(包括一場海外)、一場5公里比賽和多於100公里練習

簡介

繼Suunto推出續航力強勁的Suunto 9後,Polar同時推出定位不同的Polar Vantage V和Polar Vantage M。Polar Vantage V比Polar Vantage M價格高近一倍,最大分別是「V」有內置跑步功率計、氣壓計及意見反饋(Recovery Pro,用以探測訓練會否過量)。

心率方面,早前有報道指光學測量心率手錶,放在香蕉上都會顯示心率。Polar Vantage V錶底有電極感應器,放在生物上才會運算,甚至手錶鬆脫時都不會計算。它採用兩種波長的9粒心率感應LED收集心率數據,準確度該是提升了。

關於功率

簡單來說,功(Work)是跑手移動時施加的力量(作用力)乘以移動距離,功率是功除以移動時間(P=W/T)。跑手若能長時間保持高功率,代表體能不俗,但功率不一定愈高愈好。譬如兩名跑手同以50分鐘跑畢10公里,功率數值低的跑手,代表花的氣力較少,意味跑得更具效率。概括言之,跑手若改善跑姿,當持續測量功率,該會發現功率數值將會降低,「跑步經濟性」(Running Economy)更佳。

功率與心率

心率反映生理狀況,功率就說明實際表現,但兩者不是互相排斥,反而互補不足。即是說,當我們看功率檢視當下跑步時的效率,再看心率,就說明身體花了多少力氣去維持現有輸出,若發現心率太高,就是一個警號。而且,心率一般也能反映運動後身體有多疲勞。

試後感

配帶Polar Vantage V跑了近200公里,每次跑後分析都準確,例如我跑高強度的5組1公里快和400米慢,它的評語如下:

Good pace! You improved your aerobic fitness and the endurance of your muscles. This session also developed your ability to sustain high intensity effort for longer.