【01測試】如何了解功率與心率　由內置功率計手錶說起

「功率」過往多應用於三項鐵人和單車，現在涉足跑界了。 Polar Vantage V是首款內置功率計的手錶，其他功能亦十分豐富。 這篇測試花了兩個月，現在就告訴大家實測結果。

01測試

測試産品：Polar Vantage V

測試內容：兩場半馬拉松比賽（包括一場海外）、一場5公里比賽和多於100公里練習

跑步時的作用力，例如有踏地和擺手。（Run-Pic提供，Peggy攝）

簡介

繼Suunto推出續航力強勁的Suunto 9後，Polar同時推出定位不同的Polar Vantage V和Polar Vantage M。Polar Vantage V比Polar Vantage M價格高近一倍，最大分別是「V」有內置跑步功率計、氣壓計及意見反饋（Recovery Pro，用以探測訓練會否過量）。

心率方面，早前有報道指光學測量心率手錶，放在香蕉上都會顯示心率。Polar Vantage V錶底有電極感應器，放在生物上才會運算，甚至手錶鬆脫時都不會計算。它採用兩種波長的9粒心率感應LED收集心率數據，準確度該是提升了。

Polar Vantage V的續航力是40小時，比Polar Vantage M長10小時。（區嘉俊攝）

關於功率

簡單來說，功（Work）是跑手移動時施加的力量（作用力）乘以移動距離，功率是功除以移動時間（P=W/T）。跑手若能長時間保持高功率，代表體能不俗，但功率不一定愈高愈好。譬如兩名跑手同以50分鐘跑畢10公里，功率數值低的跑手，代表花的氣力較少，意味跑得更具效率。概括言之，跑手若改善跑姿，當持續測量功率，該會發現功率數值將會降低，「跑步經濟性」（Running Economy）更佳。

功率與心率

心率反映生理狀況，功率就說明實際表現，但兩者不是互相排斥，反而互補不足。即是說，當我們看功率檢視當下跑步時的效率，再看心率，就說明身體花了多少力氣去維持現有輸出，若發現心率太高，就是一個警號。而且，心率一般也能反映運動後身體有多疲勞。

4個銀色電極感應器，接通不到電流約10秒，9粒LED收集心率數據燈就會關掉。（區嘉俊攝）

功率會像心率般不斷變動。（區嘉俊提供）

試後感

配帶Polar Vantage V跑了近200公里，每次跑後分析都準確，例如我跑高強度的5組1公里快和400米慢，它的評語如下：

Good pace! You improved your aerobic fitness and the endurance of your muscles. This session also developed your ability to sustain high intensity effort for longer.

可說是每個評語都與該次訓練目的相近。

錶面有數頁看似相近，其實在不同錶面按下去會顯示不同數據。（區嘉俊攝）

Vantage V也能按過去7天數據對比過去28天數據，給予意見，例如現在容易過勞、訓練量低了或訓練進取等。上次感到過勞是我連跑9日，而且涉及高強度的速耐力訓練；由於工作和領跑所需不得不跑，手錶就顯示我處於容易受傷的狀況。

最新例子是今天（12月29日）。過去3周，我平均每周跑22公里，今周跑了35公里。本周三，我衝了一場接力賽，得到季軍，昨晚在四頭肌未恢復下跑了8公里上落斜，今晨的3組2公里就有心無力，10公里配速都不能維持。數據顯示，我第一組的功率是305 watt，第二組是291 watt，第三組是282 watt，但三組之中第三組的心率最高，達到每分鐘144。高功率意味着消耗愈大，心率也顯示了我花了許多能量來維持輸出；Vantage V就給予「過量訓練」的意見，提醒我要注意休息和補給。此外，手錶會要求跑手於訓練後輸入辛苦程度，以及定期輸入身體狀態，這些自身感覺也使數據準確度提升了。

它的網頁可以用月曆方式顯示多項數據。（區嘉俊攝）

值得一提的是，品牌網頁會顯示更詳盡的跑步數據，大家若入手此錶，切記不要浪費網頁的強大功能。我就會打開月曆般，找出近似的訓練比較兩者配速、心率和功率等，再配合自身感覺，從而仔細調整訓練計劃；我亦有晨跑習慣，功率有否降低都是我的參考指數。我再分享兩場半馬拉松比賽，第一場跑了1小時35分，另一場是兩周後，成績是1小時44分，但兩場中間跑了一槍5公里比賽。兩場半馬的平均功率分別是284w和250w，可見配速、狀態和功率成正比。

還要注意的是，跑步是水平（向前）移動，但垂直和側向移動都會增加功率數值。Polar Vantage V按速度、海拔和加速等因素估算功率，未必能全面反映跑手的功是否花得其所。當然，功率對跑步是新概念，不是三言兩語就能深入了解。

就是這場比賽使我至今未恢復。（區嘉俊提供）

總結

Polar Vantage V的功能很強勁，但我不認為它非買不可。內置跑步功率是它最大賣點，但功率應用要花大量時間學習，要是沒心力研究功率，價格低近半的Polar Vantage M已是性價比高的選擇。事實上，不管是「V」還是「M」，功能都很豐富，大家要多花時間熟讀，方能用得其所。測試期間，我多次左右手配帶不同品牌的手錶練跑，發現兩者的即時配速都不準確，暫時未清楚原因。跑手務必輸入身高、體重和哪隻手配帶手錶等資料，否則會影響準確程度。現在手錶未能顯示電話短訊，預計要待2019年軟件更新後，方有此功能。

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