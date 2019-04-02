【跑步】巴克利馬拉松連續兩屆無人完成　天氣成最大敵人

美國巴克利馬拉松（Barkley Marathons）被認為是世上最艱辛和最難報名的越野賽，今屆40個人參賽沒有人可完成160公里路程。

首圈炎熱 次圈大雨

巴克利馬拉松（Barkley Marathons）於美國田納西州舉行，每圈約32.2公里，完成5圈即160公里。路線由海拔1000米出發，不斷大幅上上落落，高至海拔3000米，低點回到海拔1000米，完成者需要在60小時完成，大約是登上富士山5次。

33年巴克利賽事，只有15人完成，今年40人參賽只有5人可以完成3個圈，但兩個選手沙比、咸美頓都在第4圈退出，因此連續兩屆未有人完成。英國選手歷奇是其中一個挑戰者，他指賽道以外，天氣也是敵人︰「巴克利馬拉松極之困難，第一圈對我而說太熱，第三圈相反，在大雨中極之寒冷。」被問到會否再參戰，他表示︰「我不認為可以完成到巴克利馬拉松，最少要參加第二或第三次才有機會。」

巴克利馬拉松晚上，人影不多。（網上圖片）

曾參加兩屆賽事的馬斯表示︰「實際是很認真的比賽，賽事侵蝕了你，令人們沉迷不已。參賽者總希望在失敗後再挑戰。賽道令你失去速度，只能拖着自己的身影比賽。要準備得像登珠穆朗瑪峰般認真。」

巴克利馬拉松中，有日本選手參戰。（網上圖片）

The 2019 Barkley Marathons has ended. There are no finishers. #BM100 — The Real Keith (@keithdunn) 2019年4月1日

The 2019 Barkley Marathons has ended. There are no finishers. #BM100 — The Real Keith (@keithdunn) 2019年4月1日

巴克利馬拉松賽事。（網上圖片）