【01齊跑．Sum Sum】明明旅行為休閒　為何還要跑？

也許旅跑是一種癮； 每次執拾行李總要帶上一兩套運動服，多帶一對跑鞋。 朋友總覺得我奇怪，旅行不是要放鬆嗎？還要兼顧訓練不是太辛苦了？對我來說，旅跑不是訓練，而是莫大的享受。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

身為一個跑者，平日在香港，我多數都是跑運動場和青公（青山公路），為了規律訓練，很少理會路線悶不悶。旅跑的過程，總能為我帶來新體驗，穿過未知的路線、陌生的社區，從不一樣的風景間紀錄更多跑步路線，每一步都變得更有趣。更重要，過程間我可以結識不同的跑友，記得剛剛在高雄旅跑時遇到一位70歲的伯伯，他說他已經跑了超過50年，但卻從未挑戰過全程馬拉松，也未曾試過離開台灣跑步。聽到我來自香港，旅行也會留一些時間跑步，覺得驚訝，於是那次我們邊跑邊聊天，各自分享大家的跑步經歷，從他人的故事中增廣見聞 。

對於每次跑新地方都覺得特別興奮。

有時候，我甚至會搜羅路途間有什麼特別的餐廳或小吃，跑完立刻去吃。

說起來，其實最初開始旅跑，是為了減輕我在旅行間吃得太多的罪疚感。旅行嘛，心情愉快，按捺不住大吃大喝也是人之常情，然而，我都怕肥.......於是當時膽粗粗嘗試朝活旅跑，豈知一試上癮，實在要講句「試過返唔到轉頭」！更重要，跑完之後我還有藉口吃更多嘛。

於是，愈來愈多朋友問我旅跑需要預備什麼，不如我在這裡跟大家分享一下吧。

跑來都是為了吃。

早前到台灣旅行，早上的行程亦特意安排跑到當地出名的早餐店。

1. 住宿：我會建議找一間附近有公園的酒店或民宿，會比較方便和安全。

計劃旅行前，特意安排住在公園旁邊方便跑步。

2. 跑步時間：我覺得旅跑還是安排於早上較好，因為很多國家，入夜後未必像香港般燈火通明；而且日間街上行人較多，若遇到問題比較容易找幫助。

3. 攜帶物品：首先一定要有上網卡的手機，身在他鄉，人生路不熟，Google Map非常重要，我會不定時望望自己有沒有迷路。另外就是跑步腰包，放少量金錢和紙巾在內，可以的話帶枝水，如果你跟我一樣喜歡拍照打卡，還要記得帶個小腳架喔。

我的旅跑必需品。

最後，十分重要，始終身在一個不熟悉的地方，記得比平日更留心身邊狀況，要注意安全，小心為上。

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