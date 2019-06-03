【01齊跑．Sandy】吃好一點！　也是馬拉松旅遊的正經事

旅遊跑步就像甜品，它未必是主菜。 然而當中經歷的細碎點滴，積累起來就是令我每次出旅錦上添花的小秘訣。 近乎全日本47都道府縣都有馬拉松，我還差40個，遠稱不上達人；但用腳步穿梭城市角落，卻足夠成為我迷上旅跑日本的理由。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

「又食?」

「你究竟食幾多餐﹖」

「你幾時先食飽﹖」

喜歡到日本旅遊，除了因為喜歡跑日本馬，日式美食也是一大誘因。早餐吃飽了，已經開始盤算午餐吃什麼；但其實午餐未到，已經有「Pre午餐」。於是每次旅遊，一天吃六、七餐並不是奇事。

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去年我的「馬季」首站就是富山。

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我不是什麼旅遊達人，也可能是懶惰的關係，還是比較喜歡沒有計劃的「Hea遊」，旅行前不會做太多research，只習慣平日Facebook彈飲食Post時會Save下來，以及記低朋友有時推介的餐廳。平日工作用腦已經夠多了，難得有機會放鬆一下，當然要盡情填飽肚子、放空腦袋！話雖如此，我曾經試過因為吃得太多太雜而水土不服，比賽途中大瀉。受過那次教訓之後，我已學乖一點，完賽後才放肆！

每次旅遊，一天吃六、七餐並不是奇事。

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去年我的「馬季」首站就是富山，當初留意到這個比賽，是因為2017年參加金澤馬時，得悉附近的富山也在同一日舉行馬拉松，當時更亂入富山馬Expo購買紀念品，了解一下這個比賽，希望日後有機會親身參與。一年後如期出發，但由於計劃了一個月後的大阪馬才是主菜，所以當時我僅以「試腳」心態參賽。

除了大阪馬外，其他我跑過的比賽，如名古屋、金澤和富山馬拉松，都因為本人性格沉悶和固執的緣故，旅程間我都必定選舉路經東京。由東京乘坐新幹線，約兩個多小時便到達富山。富山馬算是小城市的賽事，參賽的香港人較少。比賽當日下著毛毛細雨，天氣舒適，起跑的路段在市區，大批民眾在賽道兩旁應援，熱鬧非常。不一會兒進入河濱路段，跑在綠油油的田園邊，偶爾更會看到紅葉樹，感覺悠然自得。賽道起伏不算大，除了中段長3.6公里的新湊大橋，橋上可飽覽富山灣的怡人風光。

富山馬算是小城市的賽事，參賽的香港人較少。

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賽事後半段大部份在田野，看着一望無際的田原，看不到盡頭。在開始「發軟蹄」的時候，應援民眾又出現了，每次跟他們撃掌，鬥志都會立即提升。比賽限時七小時，非常充裕，只是由於路段大多在郊區，沒有高樓大廈擋風，逆風位還真的很費力。進入最後階段，沿途打氣的人愈來愈多，在聽到令人振奮的現場演奏時，我便知道終點在不遠矣。謝謝富山馬拉松，為我帶來賽季首個PB。

完賽後才大塊朵頤，便無後顧之憂了。

完賽後，當然是大快朵頤，終於無後顧之憂了。回到東京，立即開始掃街大行動。我並沒有「捐窿捐罅」尋找隱世美食，其實新宿普通一家壽司店的海膽拖羅已經有夠「平靚正」，個人反而覺得豐洲的食肆沒那麼吸引。

由新宿又到原宿，一定少不了竹下通的卡樂B店，竹下通限定Maple syrup & cream 即炸薯片是我不二之選。原宿走到表參道，再吃一個龍蝦包，令我更有力量繼續Shopping到涉谷。在涉谷知名的全蟹宴連鎖店吃個豐富晚餐後，回到新宿的歌舞技町再吃一個拉麵，回酒店前再到便利店買兩串鹽燒雞皮，這就是我的真正旅跑生活了！

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