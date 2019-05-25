【01齊跑．Sum Sum】高雄跑一回　足夠令我「步入愛河」

也許旅跑是一種癮； 每次執拾行李總要帶上一兩套運動服，多帶一對跑鞋。 朋友總覺得我奇怪，旅行不是要放鬆嗎？還要兼顧訓練不是太辛苦了？對我來說，旅跑不是訓練，而是莫大的享受。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

上星期解釋過，為甚麼我會覺得旅行跑步會上癮，作為「跑癮嚴重患者」的我，當然不會放過任何機會。跑步作為我的真愛，早前一個人到高雄旅行，其中一天的跑步路線，我便選擇了「步入愛河」。

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我在高雄「步入愛河」了。

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為甚麼我會形容愛河是「高雄版城門河」呢？因為兩者真的很相似，都是圍著一條流經市區的河流而跑，而且，水質都是差不多……幸好沒有臭味。這個稱呼對港人來說或許很容易意會，卻略嫌缺乏幻想空間。愛河是高雄主要河川之一，由高雄市仁武區八卦寮開始，流經高雄市中心後流向高雄港出海。經過政府多年的改造及整治，現在已成為當地的景點。端午節會有爬龍舟活動，元宵節也會有燈會等等。

但與沙田城門河不同的是，愛河有很多風景區。由真愛碼頭開始起步，跑到船仔頭橋遺址作終點，路程大概8K左右。經過高雄市政府修葺後，沿途都是綠化設施和單車徑，環境優美。沿愛河兩旁跑會經過好幾個地標，包括苓雅寮鐵橋，可惜當時正關閉翻新中；但愛河風景區、愛河之心和河堤公園等等，也是欣賞當地風光的好地方。

愛河之心，看得出它的形狀是一個心心嗎？

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愛河的早夜風光截然不同，早上行人路上看似普通平凡，但到了晚上，愛河風景區的氣氛卻變得有點像香港的廟街，有表演者載歌載舞，橋中央的燈飾也會亮起來，別有一番風貌。早上跑一遍，晚上再慢步一回，方完整地感受當地的真實風情。

雖說是「高雄城門河」，不同的是愛河有很多風景區。

為了方便旅行跑步，住宿方面我總會多作考慮；高雄市分區不算少，但要找一個交通方便，又能跑步的地方其實也不易，例如比較旺的三多商圈，附近公園不多，不太適合跑步。於是我選擇住在愛河的終點鹽埕區，即高雄港附近。由酒店到愛河只是十分鐘內的路程，非常方便。而且住宿費用相對實惠，附近有很多餐廳和便利店，不用擔心飲食的問題。而且住宿接近駁二藝術區和高雄港，有時間的話也可以跑去「打卡」，完美滿足少女心跑手的需要。

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