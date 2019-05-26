【01齊跑．跑步人誌】胖子跑手不再胖　年中無休成跑界新星

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3年前，跑手接龍曾經訪問過一名肥變瘦的初中跑手（按此閱讀）。事隔數載，他刷新了3個紀錄，包括1500米和5000米U18香港紀錄、以及1萬米青年紀錄。「這幾年，改變最多是練習量，由一星期三課變成一星期跑足七日。以前跑步為享受，現在是挑戰自己。跑到佳績，我仍會開心，但那種興奮很短暫，大部分時間都是辛苦地練習。」謝俊賢說。頒獎台上光榮一刻，背後是年中無休的練習，資質或許是注定，但運動場上沒有天才不需要努力。

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中四轉校到男拔，他說這所學校有很多不同種類高手。（梁鵬威攝）

徐志堅在「跑步人誌」形容跑5000米與馬拉松難度相若，因為全力跑5000米後會筋疲力盡。謝俊賢的5000米個人最佳時間與香港青年紀錄只差9秒，他就把徐志堅的話接下去：「對，距離愈短愈辛苦，以前跑800米，衝終點後眼睛會看到白濛濛一片，雙腳伸直不能移動，雙手擺到力竭。5000米算好了，至少我要控制速度，不用全程衝刺。」他說很多人有錯覺，以為跑得慢就該跑長些，其實是該用短距離打好速度底子，才愈跑愈長。「我都喜歡跑長距離和道路賽，但我這個年紀該練好速度，所以5000米是我的踏腳石，不是終站。」

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慢跑日子，他大約會跑50分鐘。（梁鵬威攝）

香港學生壓力大，不是每名學生跑手都能持續練跑，「現在中五，許多對手都減少練跑，專注學業，田徑場上的對手愈來愈少，上次跑1萬米刷新港青紀錄，都是自己推自己」。在香港難逢敵手，於是謝俊賢前往日本測試實力，參加日本體育大學舉辦的田徑賽。5000米距離，45人一同起跑，互相推進，他以15分12秒刷新個人最佳時間，排第7名，「以前很重視名次，現在想突破自己，今次是很好的測試賽」。

穿上香港代表隊的衫，是光榮，也是責任。（梁鵬威攝）

2019年香港馬拉松10公里組別，謝俊賢以18歲之齡奪得全場第4名，但他並不滿意，「兩星期前的1萬米跑到32分30秒，今次有對手互推都跑得比之前慢」。從這句話，感到他的焦點不在頒獎台，而是放得更遠，「現在身體健康，想盡量挑戰自己，將來身體有毛病就未必可以繼續走。最遠目標是奧運馬拉松，未必是2024，2028年都是良機」。搏盡無悔，不是口號，而是持之以恆的處事態度。

為求挑戰自我，辛勞練習是需要，不止享受。（梁鵬威攝）

回想昔日，他由怕事的胖子，改進成跟隨教練的好學生，現在是會主動解決問題的跑手。「以前我會等教練指示，現在我會主動找改進方法，再與教練討論是否可行，不想累積問題成為我的絆腳石。」18歲的青年已有這種氣概，那些年，我們又有沒有這份意志？

日常生活，他會很小心身體，避免受傷或患病，影響訓練。（梁鵬威攝）

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