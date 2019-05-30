【01齊跑．Sandy】來得大阪馬　賽前一定要多預時間逛Expo

旅遊跑步就像甜品，它未必是主菜。 然而當中經歷的細碎點滴，積累起來就是令我每次出旅錦上添花的小秘訣。 近乎全日本47都道府縣都有馬拉松，我還差40個，遠稱不上達人；但用腳步穿梭城市角落，卻足夠成為我迷上旅跑日本的理由。 （編按：本文為Sandy投稿，由《01體育》編輯）

除了日本馬拉松，我也曾參加台灣、新加坡等地的比賽。相對到其他地方作賽，跑日本馬實在輕鬆得多，我指的不是跑的過程，而是賽前的心理狀況。

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大阪馬拉松Expo實在多姿多彩。

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我自問是個「大頭蝦」，絕不細心。儘管賽前一定會購置適當的補給品和裝備，臨出發也再三檢查行李，但不知何解，最後總會出亂子。試過出國比賽忘了帶KT Tape和鹽丸，又試過行李運送時將能量啫喱弄破，除了啫喱本身報銷之外，放在附近的衣服都變得「黐立立」，幸好發現得早，在日本的運動店或馬拉松Expo都輕易找到所需物資，問題才得以輕鬆解決，我的心理負擔自然減輕。

說到Expo，每逢香港渣馬前，維園都有嘉年華。除了讓跑手領取選手包的櫃檯、拍照區和遊戲攤位外，還有運動裝備、補充品等的產品發售。但相比香港，大阪等大城市的馬拉松Expo更多姿多彩，領取選手包只不過是熱身，之後的瘋狂購物之旅才是重點。

自問是個「大頭蝦」，本身都需要在馬拉松Expo購買忘了帶的補給品和裝備。

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選手包內除了號碼布、大會比賽衫和寄存行李用的大膠袋外，大阪馬還給予選手一對繫在鞋上的晶片，比賽當日作追蹤和計時之用。但最特別的環節，則關係到大阪馬拉松的歷史，由於這項比賽最初自日本東北大地震之後發起，屬慈善馬拉松，所以在報名時，參加者便要選擇七色彩虹中的一種顏色，每種顏色分別代表一個慈善機構，報名費中有500 yen會捐贈予該慈善機構，參加者亦可以選擇加購該主題顏色的紀念品帽子、Tee和手袖，於Expo當日領取。

領取選手包後便會進入Expo的第一個區域——馬拉松限定的服飾區，有時更有新出品的馬拉松特別版跑鞋發售。由於Expo只會對外開放兩至三天，受歡迎的限量版服裝很早便會售罄或斷碼，所以不少跑手都在Expo第一天早上便排隊入場，希望能夠 買到心頭好。雖然選手包內有大會衫，但我也會多買兩三件限定Tee給家人作手信。

繪馬區十分有日本文化特色。

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離開這個區域後，沿路會經過極受歡迎、將自己預計完走時間顯示在計時器上的拍照區；將祝福寫上木板的繪馬區；還有各式其式的抽獎和遊戲區，禮品都十分精美。此外，EXPO裡面還有為選手們祈福的區域，只要將自己的名字交給工作人員，完走神社內的「法師」便會為你祈福順利完走。

此外，現場還有很多運動品牌的展銷，若有時間細心搜尋，隨時有驚喜；Outlet價的月下貨和斷碼貨是平常事，亦有舊季度的馬拉松商品，以優惠價促銷，曾見過兩年前的限量Tee都只售1000 yen，讓人樂而忘返。不得不提，是不少攤位都會派發實用的試用裝和贈品，如小毛巾、肌肉噴霧、能量飲品和防抽筋丸等。

雖然選手包內有大會衫，但我也會多買兩三件限定Tee給家人作手信。

在身心和荷包都大量出血後，當然要補充一下。會場最後的環節，就是我最喜愛的美食區，拉麵、炒飯、和牛應有盡有，反正走到這個時候，相信大家都餓了。

當然，小城市如富山和金澤馬拉松的Expo規模相對較小，攤位亦沒那麼多。但總括而言，日本馬的EXPO總能為旅跑者帶來驚喜，是賽前值得跑手花點時間打卡的好地方。

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