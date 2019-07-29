【跑手接龍二・90】郵差跑手．郵差送信　跑得迅速

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「實戰跑手」邊邊（李云松）留給「郵差跑手」鄭偉理的話是：「你有說話未曾講。」

我在跑界都打滾了20多年，大家都叫我「郵差」，因我真是一名郵差。以前很少郵差跑步，空閒時大家多選擇休息，實在浪費這份時間充裕的工作，讓我分享一下郵差日常，大家就知道它有多適合練跑。

郵差只分兩級，就是郵差和高級郵差，郵差要分信和派信，高級郵差更要兼顧文職，我早上7時30分上班，下午3時30分下班。大家都知道跑手休息與訓練同樣重要，我會早上在跑步機跑一課，下午下班後，午睡一會再跑都沒有問題。

猜一猜，他在這場半馬拉松跑出什麼時間。（受訪者提供）

左上角顯示了他的完賽時間。（受訪者提供）

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以前郵差像聖誕老人般揹住大郵包，很多同事都累積出背傷，現在有手推車就好多了。不過，郵政局認為現今信件減少，所以我由派兩座變成派四座樓，工作量增加不少。幸好，近年派信的大廈大堂有中央信箱，派得輕鬆，走得迅速。過去大廈沒有信箱，我由頂層開始逐層逐層往下走，把信送到宅中，未練跑都會疲勞呢。

沒有中央信箱不是最苦，最艱難是派村屋，村頭走到村尾已有一段距離，還要家家戶戶信箱不規則擺放，路標又不能盡信，村內更隨時有狗。幸運的一天是信件集中在村頭或村尾，那樣就不用走遍整條村，否則，又要腳力又要膽色。如果大家覺得我說得抽象，可走到荃灣老圍村，順住屋號走一趟就能切實感受到。以前我派過村屋，現在就留給年輕郵差擔此重任。

接住「郵差跑手」鄭偉理接力棒。（受訪者提供）

當郵差休息時間充足，我跑得像吃飯一樣頻密。20多年前開始跑步，我花了兩萬多元悉心挑選功能齊備的跑步機安放家中，但求風雨不改地跑。我很早上班，更早起床跑跑步機，放工回家再跑一至兩趟。以前，香港冬天又冷又大風，不易走到街上跑步，有跑步機就無懼風雨。我還有一個特點，就是不會間歇跑，並非刻意避之，而是當年靠跑步雜誌自可跑步，雜誌沒有介紹間歇跑，我又跑得不俗，知道後就不覺得間歇跑是必練項目。

中間的小女孩與廣告中是同一人，也就是鄭偉理的女兒。（受訪者提供）

我就這樣每天跑3次，每次約1小時，跑到10公里最佳時間33分、半馬最佳時間1小時14分、全馬最佳時間2小時43分。多年來我跑壞了3部跑步機，最後一部壞掉就沒再買，皆因想留多些活動空間給子女，大家可能會見過我的女兒，她常出現於各大廣告，我都會在鐵路站找廣告中的她合照。

早年，我自稱是野心勃勃的跑手，現在就是跑壇長青樹。香港回歸初期，我常與外國跑手一爭長短，跑在前列的跑手都熟口熟面，我知道自己有競爭力，就定下3個目標，分別是奪獎、代表香港出賽和獲得贊助。奪獎最易，獲得贊助都不難，至今有運動品牌贊助10多年了，憑戰績得贊助，我可能當中最年長的跑手。

最難的是代表香港出賽，我只代表過一次， 還記得憑一場21公里的越野跑奪得資格。不過，勝出那場比賽沒有特別興奮，因為不是完賽就知自己入選港隊。2011年，我以香港隊成員身份到尼泊爾參加亞洲越野錦標賽，跑到國際就知道一山還有一山高，我不再名列前茅，只是人海中的一名跑手，任何一名日本跑手都遠比我快，但不要緊，我有另類收穫，就是被5名日本女跑手圍住拍照，現在回想仍津津有味！但是，我在跑界最大收穫仍未告訴大家，那個收穫是什麼，留待下一名接龍跑手告訴你。

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