【01測試．跑鞋合集】4款跑鞋　一文集結快、彈、護

7月開始，01測試以「比較」為主題測試跑鞋，合共測試了4對，並與6對跑鞋一較長短。 這篇文章集結了整個系列，讀者可一文盡覽4篇文章。

測試1：Hoka One One Carbon X

Hoka One One的跑鞋呈弧型，Carbon X則是品牌中首對有碳纖維板的型號，兩種特質配合得很好，技術相當成熟。中底很闊，腳掌不會感到擠壓，穿起來跑長課不用擔心腳部發漲而舉步維艱。

穿這鞋值得注意的是腳掌哪一位置先着地。我穿其他款的Hoka One One跑鞋，必定是後腳掌先着地，只因它後掌位置高和中底厚。勉強彎曲腳掌而改變著地位置，不如順勢而行，由後掌滑到前掌。

不能忽略Carbon X的鞋面，物料十分柔軟透薄，透氣度高。不過有利亦有弊，柔軟同時減低支撐度，加上Hoka One One比一般跑鞋「高」，當跑手轉彎和跑在凹凸不平道路，要特別小心「拗柴」。

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測試2：New Balance FuelCell Rebel

FuelCell Rebel鞋面的物料有彈力，中掌較Flyknit Racer闊和包得穩妥。我認為Flyknit Racer適合高足弓人士，FuelCell Rebel就算腳掌略扁，都會穿得舒適，但我擔心它的彈性，會否愈穿愈弱。

中底與adidas Ultraboost比較，兩者皆很舒適，穿它們逛街或路跑都適宜。FuelCell Rebel回彈力更勝一籌，但我試過連續幾日穿它，感受到它「未回氣」，像把中底壓扁了，未能回復原位。故此，建議不要連續穿多於兩日，讓中底有足夠時間回復原狀。

大底與ASICS TARTHERZEAL（虎走）比較，虎走的抓地力屬頂尖，FuelCell Rebel有點特別，抓地力強得會像籃球鞋般會在地板上擦出「吱吱」聲，但走到雨後的濕滑磚地上又會「跣腳」，單論這點虎走較全面。

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測試3：Nike Zoom Fly 3

跑手們對有全掌型碳纖維板的Nike跑鞋有一定認識，Zoom Fly 3一如以往會「推跑手向前」，讓跑手更易彈起腳，順勢一步接一步向前跑。它的特點是彈跑手向前，所以轉彎會不夠靈敏。如果是全掌或腳踭先着地，可能會覺得腳比平常早着地，引致腳踝搖擺，所以要花時間調節。

鞋的設計傾前，所以不宜穿來做體能或日常步行。鞋面的透氣度確是很高，而且很「跣水」，相信雨天跑步鞋身都不會愈走愈重。

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測試4：Brooks Ghost 12

今次以adidas UltraBOOST與Ghost 12比較，外觀以UltraBOOST優勝，Ghost 12不夠流線型，設計較踏實，不能與潮流界佔一席位的UltraBOOST媲美。鞋面兩側承托力就以Ghost 12取勝，長課就跑得更穩妥，節省體力，快跑感覺是UltraBOOST略勝一籌。

大底值得討論，UltraBOOST很薄，主要依靠中底物料，Ghost 12就特別厚和設計成一個又一個「大格仔」，發揮腳掌着地後，轉換着地位置的功能，兩者取向明顯不同。

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