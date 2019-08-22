【搵鬼跑．潘紹聰】警校鬼故多的是　最猛是哪一座？

「搵鬼跑3.0」團隊繼續出發，由海洋公園走到旁邊的黃竹坑警校； 向來警校的靈異傳聞總是特別多，但若要談到相傳「最猛」的地方； 據鬼王潘紹聰（Edmond）所說，不得不提J座…… （內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

警校的靈異傳聞總是特別多，不少曾經在內受訓過的人，出來之後都會有一些「神怪」的經歷分享，全數列出的話，恐怕足球輯錄成書。因此當我們的「搵鬼跑3.0」團隊來到黃竹坑警校位置時，Edmond決定分享一個並非純屬口耳相傳，而是在主持靈異節目多年間，親耳從聽眾口中聽說的故事。

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鬼未必最可怕。

據一名自稱入過警校受訓的女聽眾所稱，全個黃竹坑警校最猛鬼的地方，一定是J座宿舍。這座建築物本身是個「巴瀝房」（槍房），學員間早有不少口耳相傳的傳說，令那裏增添不少詭異氣氛；後來有一年，由於投考的女警特別多，令本為男宿舍的J座亦要暫時改予女學員居住。

據該名女聽眾說，她晚上在J座睡覺時，不時都會聽到房外通道傳來「咚咚咚咚」的嘈吵踏鞋聲，初時都不以為意。然後有一晚，踏鞋聲特別吵，吵得她醒過來後，發現全身動彈不得，房外依然是那些「咚咚咚咚」的聲音，一直走、一直走，走到自己宿舍房門前就停下來，安靜了。女聽眾當然很害怕，整晚都睡不着。

潘紹聰跟「搵鬼跑3.0」團隊邊跑邊講鬼故。

第二天早上，她問起同房們有沒有聽到這些奇怪聲音，二十名同學都說沒有，但都表示有點害怕，因為各自都曾聽說過一些傳聞；於是她們在問准教官後，同意將所有皮鞋放出房外，以令大家安心一點；第二晚上，鞋聲卻未有消失，更可怕的是早上起床時，其中一對皮鞋竟然「回到房內」，四平八穩地置於房中，就好像「有些東西」穿起了她們的鞋子，走進來給她們看一般。

下一站，將有另一個鬼故。

後來她從其他資深警員口中聽過一個說法，原來有一年，曾經發生過一次意外，4位男學員晚上外出時遇上交通意外，重傷不治，當然更別談從警校畢業了；原來這幾位意外死亡的學員，當時就住在這間男宿舍之中，如果世上真的有鬼存在，這時發生過的怪事，或許就跟他們有關……

故事就此作結，信不信便由閣下自行決定。因為鬼故再可怕，聽過後不過內心驚慌一番，第二天醒來，一切便已完結，不痛不癢；然而更多時由人禍做成的恐懼與憤怒，卻像陰霾般揮之不去；黑夜迷霧中最可怕的，真的是那些觸不到的鬼魂嗎？

（內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

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