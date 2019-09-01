【跑手接龍・95】金句跑手・當你拋棄跑步　跑步就會拋棄你

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 「視野跑手」黃尹雋留給「金句跑手」鍾文健的話是：「師兄，你已經逐漸退出跑壇，但期待你有復出一日。」

成功的道路從不擠迫，因為堅持的人不多，我在跑道上由中一12歲堅持到25歲，總共13年。算成功嗎？是非成敗轉頭空，未能破到香港紀錄，是跑得不快吧，但我又透過運動員獎學金計劃入讀中文大學，每當覺得自己失敗，又會想到好成績，覺得自己成功時又感失意，實在不能成敗論英雄。

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鍾文健的10公里最佳時間是34分07秒。（受訪者提供）

中二時，我以4分31秒打破1500米學界紀錄，自以為一顆新星就此誕生，怎料人生就如過山車，往後兩年陷入低潮。看到後起之秀超越我，曾打算放棄跑步，專心讀書，但自問不是讀書材料，又不想浪費練習光陰，還是繼續跑步。果然，堅持就是成功一半，中五那年，我以1分57秒跑畢800米，順勢入選香港代表隊，過山車又逐步衝上山。

當你拋棄跑步，跑步就會拋棄你。我透過運動員身份入讀大學後，沒有離開賽場，成績穩步上揚。讀書重要，但運動員最厲害的就是運動，全程投入跑步最有滿足感。三年又三年，大學畢業之時，我已跑了十年，不過我未滿足，決定再多跑三年，衝擊香港紀錄。今年期滿，未能刷新港績，但2018又「攞到尾彩」入選香港隊，如果我去年退役就屬於高峰引退，押後到今年退役，實在可惜。

鍾文健（左一）說，穿上香港隊制服是一種光榮。（受訪者提供）

回想13年戰情，先做後起之秀超越前輩，再在看台看到後起之秀超越自己，心中嚮起數句歌詞，「悉心栽種全力灌注，所得竟不如，別個後輩收成時」，但我要靜候，再靜候，就算失收始終要守，期待時機熟透。我的時機果然出現，但守得不易，皆因每個時期都不同強勁對手，打完一個又一個，實在疲憊。不過，有競爭才能激起爭勝心，運動員沒有爭勝心就已經輸了。

鍾文健（右一）的奪獎時刻。（受訪者提供）

你不找競爭，競爭都會找你。運動員不會戰無不勝，要贏人先要贏自己，學懂面對失敗，輸後不離場就是成功一半，繼而接受自己很弱，加以檢討，就會進步。

退役60日，心態比想像中調整得快，因為我信奉決定放手就不要藕斷絲連，否則是「斬草唔除根，慘過黐孖根」，所以我已經拋棄跑步，跑步都會拋棄我了，是時候，專注找工作。

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