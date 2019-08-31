【UTMB 2019】黃浩聰排名第7創香港歷史　22小時穿梭意法瑞三國

香港跑界人材輩出，尤其越野跑，更是臥虎藏龍，今天就有黃浩聰在UTMB殺入前十，以22小時47分48秒完成171.62公里賽事，位列第7，是香港歷來首個在UTMB排前十的高手，絕對具世界級實力。

UTMB自2003年開始舉辦，每年8月下旬，一眾世界級越野跑好手都聚集阿爾卑斯山，在全長超過170公里的賽道上，穿越意大利、法國和瑞士比拚。

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黃浩聰（右）與厄瓜多爾選手鬥到最後，結果攜手衝線，惜英雄重英雄。（マウンテンスポーツネットワーク（MtSN） / 山と溪谷社）

黃浩聰的家人前往當地替他打氣，衝過終點後場面溫馨。（マウンテンスポーツネットワーク（MtSN） / 山と溪谷社）

香港不少高手曾踏上UTMB賽道，但不是人人都能完賽，黃浩聰也非首次參賽，他過去最佳戰績是2016年以27小時47分10秒以第42名完成賽事。至於港隊歷來最佳成績則由另一高手曾小強締造，論名次，他於2015年以第17名完賽是當時歷來最佳；論時間，他於2014年以23小時52分03秒完賽，乃冠絕香港。不過，曾小強的紀錄由黃浩聰今年一舉打破了，經過超過20小時不停於總爬升超過1萬米的高山上跑呀跑，黃浩聰最終以22小時47分48秒衝線，排名第7，是香港歷來首個殺入UTMB前十的跑手，時間也是歷來最快。值得一提的是，他與另一名厄瓜多爾跑手鬥到最後，結果兩人攜手衝線，惜英雄重英雄。

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UTMB開賽前，黃浩聰於當地訓練。（黃浩聰facebook專頁）

黃浩聰的佳績當然不止於UTMB，他去年榮膺四大極地超馬巡迴賽總冠軍，亦是香港第一人，四大極地包括納米比亞沙漠、戈壁沙漠、智利亞他加馬沙漠及南極。黃浩聰在越野跑界享負盛名，跑步以外，他任職消防處，早前721「元朗黑夜」，他見義勇為，自發往元朗站協助無辜市民。

香港越野跑臥虎藏龍，黃浩聰肯定是其中一人。（資料圖片；林若勤攝）