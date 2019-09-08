【跑手接龍・96】洪七跑手・看見一座山　就想知道山後面是什麼

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上篇「金句跑手」鍾文健留給今天主角「洪七跑手」陳啟彬的話是：「退役不是終結，傳授經驗及智慧，香港、香港體壇，都要加油。」

電影《東邪西毒》有以下獨白：「每個人都會經歷這個階段，看見一座山，就想知道山後面是什麼。我很想告訴他，可能翻過去山後面，你會發覺沒有什麼特別，回頭看，覺得這邊更好。但我知道他不會聽，以他的性格，自己不走過又怎會甘心？」

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陳啟彬（左）讀喇沙中學，最後一年，最後一棒，為學校重奪學界總冠軍。（受訪者提供）

我中一開始跑步，毋容置疑，跑步就是我的第一位，整個中學階段，奪過無數亞軍和季軍，唯獨未嘗冠軍滋味……

升上中文大學，我該繼續跑嗎？「憑一口氣，點一盞燈」，我堅持練習，相信必有迴響。結果，大學二年級我終在大專田徑賽奪得冠軍，衝線一刻，秒針為我停頓，就連世界都好像停頓了，如此感覺無可替代。

赤子就是要追夢。（受訪者提供）

往後，我再努力跑了兩年，大學最後一年再度掄元。那是我唯一一場起跑前嘴角帶笑的比賽，「與其緊張到死，不如好好享受」。最後200米，我想到這一槍，真是最後一槍了，不怕氣力不繼，放手一搏，只為無悔，最終憑意志創造奇蹟。

回望過去，我就像《東邪西毒》中翻過山的洪七。現在走到山後，有慶幸亦有失望，但成敗得失，經歷過就屬於自己，無人可拿走，不走過確實不會甘心。

陳啟彬（左一）的最後一場大專田徑賽。（受訪者提供）

離開跑道，我修讀物理治療碩士，現在是物理治療師。崗位不同，但依然盼望為跑界出力。本身已是運動員，大學又修讀體育運動科學，碩士更修讀物理治療，令我對跑步有深一層看法。很多人認為跑步里數為先，里數多，成績就會躍進。如果跑姿不佳，其實每跑一步都傷身，跑了十萬步後，不是「完美傷害」嗎？

+ 6 + 5 + 4

再舉一例，跑步是左右腳交替踏地，每次都是單腳承受身體重量，穩定性和承載力都很重要。跑手們會鍛煉體能，但針對單腳和穩定性的鍛煉較少，我的經驗和知識可否協助跑手呢？我相信可以，所以將來想偕下一個「跑手接龍」受訪者一起推動好些觀念。他與我一起修讀物理治療碩士，也是我大學時期的比賽對手，下周大家就會認識他。

我和下一個接龍跑手有淵源，與「金句跑手」鍾文健都有。我們是敵也是友，同讀中文大學，在大專越野賽是隊友，衝線後相擁慶祝。在大專田徑賽，我們是對手，鬥足4屆，各取兩屆冠軍，更一起打破大專紀錄，至今未有後輩能破。經歷使我對冠軍很執著，但沒有這些競爭對手，比賽就乏味。慶幸曾經一起擦出火花，也慶幸自己由跑手變成點燈人，望自己點一盞燈，照亮旁人。

「金句跑手」鍾文健（左）與「洪七跑手」陳啟彬（右），是敵也是友。（受訪者提供）

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