【BMW柏林馬拉松】司徒兆殷孫鎮傑感受初馬　尹焯熙初戰柏林創PB

魏賡與黃芷銦成為今屆「BMW柏林馬拉松2019」戰績最佳的香港跑手，初次征戰柏林的尹焯熙、以及挑戰人生「初馬」的司徒兆殷和孫鎮傑，同樣表現可人，但眾將未因佳績而停步，期望未來更上一層樓。

兩代三項鐵人港將司徒兆殷（Leanne）和孫鎮傑首次攻克42.195公里，孫鎮傑以2小時40分31秒完賽，達到「Sub 3」目標，他直言滿意，但絕對有進步空間：「平時跑開5000米、10公里，全馬步速相對較慢，頭段跑起來算舒服。雙腿肌力於尾段有點吃不消，但我仍盡力加速，希望突破2小時40分大關，雖然最後不成功，整體都很滿意了，下次我會嘗試加快頭段速度。」Leanne亦以Sub 3為目標，儘管最終以3小時9分15秒完成全程，但作為人生初馬，戰績絕不失禮。

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孫鎮傑以2小時40分31秒完成人生初馬，雖然尾段有點吃不消，但仍有力加速。（公關提供）

「粉紅大佬」司徒兆殷完成人馬初馬，她賽後說要好好將柏林馬拉松獎牌收藏，作為紀念。（公關提供）

尹焯熙則緊隨魏賡之後，成為今屆柏林馬戰績次佳的香港跑手。這是他首次遠赴歐洲征戰，他謙稱表現並不完美，但2小時27分19秒的成績，已較其個人最佳時間快2分鐘，但賽後說將繼續努力訓練，期望未來做得更好。

尹焯熙是今屆柏林馬拉松中戰績次佳的跑手，緊隨魏賡其後。（公關提供）

BMW今年派出i3、i8、THE 1 、THE 3、THE X2、THE X3、THE X6 分別擔任BMW 柏林馬拉松的安全車及領航計時車，帶領超過3萬名世界各地的跑手征戰42.195公里，創造歷史！電動車着重環保，達到零排放目標，不會影響跑手表現及健康。

魏賡（左起）、司徒兆殷、黃芷銦、尹焯熙及孫鎮傑攜手征戰今屆柏林馬拉松。（公關提供）