【跑手接龍二・102】隊長跑手・消防豈止工作　毅行者14小時完成

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「飛龍跑手」陳飛龍留給「隊長跑手」盧善達的話是：「你咁大隻都可以跑咁快，咁身型窄些，你會跑快些定跑慢些」？

很多跑友為改進運動表現投身消防處，愛它上一天班，就放兩天假，而有更充裕時間練習。我在行動組擔任隊長多年，現由返一天、放兩天的行動組，轉到朝九晚五的文職工作。比較兩者，我喜歡日出而作，日入而息的文職工作多些。

盧善達在今屆天水圍十公里賽，刷新個人最佳時間33分23秒。（受訪者提供）

投考消防隊長要通過體能測試，入班後都有跑步測試，內容是4800米，滿分是21分鐘內完走，我為此練跑並成功達標。其後公司長跑隊招人 ，我就加入成為跑隊一員，並正式開始跑步。公開賽經常有紀律部隊組別，而紀律部隊有很多跑界高手，競爭激烈，幸好消防都有不少好手，例如「越野跑手」黃浩聰和「消防跑手」陳凱榮（波榮）。

我們對公司都很有歸屬感，所以每次代表公司出賽都很盡力，印象最深刻是毅行者，不單止3名隊友都是消防員，而且所有支援都是同事，實在是眾志成城。我在賽事前半段突然體力大跌，要不是有同袍支持，隊伍絕不可能以13小時57分鐘衝線，奪得紀律部隊組別冠軍。要不是這份工作，我都不會參加這麼多比賽，馬拉松更不可能最佳成績2小時39分鐘，所以這份工作帶給我的，不止薪金。

2018毅行者，消防員們一起走出佳績。（受訪者提供）

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返一天、放兩天，是很獨特的上班方式，配合到練跑都很獨特。大多跑手的訓練以7日為一個訓練周期，我就會以3日為周期，皆因連續24小時當值，很消耗精力，工作後的一日需要多休息，適宜慢跑，重課就放在第2日假期，例如間歇跑和長課，之後一日又是工作天。由於我是消防隊長，有很多文書工作處理，所以大多時間坐在辦公室工作，很少在操場運動。鐘聲一響，大家都要10分鐘內坐上消防車出勤，日常還有巡查等工作，所以一天出勤數次很平常。我的腦袋就要在文書和出勤間交替，精神消耗比體力大，當值後身體狀況可以很差。

在韓國忠州舉行的世界消防競技大賽。（受訪者提供）

現在，我調離行動組，全日坐在寫字樓工作，上班前和下班後都可以練跑，周末和朋友跑長課，與一般上班族一樣。比較兩者，我較喜歡現在的練跑模式，皆因很有規律和多些跑伴，希望明年的東京馬拉松展現成果，跑到2小時30分鐘內。

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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