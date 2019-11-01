【跑手接龍100回．接力賽】百期一會的另類接力賽

人生有幾多個3年？難得跑手接龍連載了3載，接了100名跑手，所以上周日（10月27日）舉辦了一場私房賽，志在受訪者和跑友一起聚聚，本篇文章就不單有分享活動點滴和跑手英姿，還有首件隊服登場。

接龍跑手組隊參加過不少比賽，也奪過獎，但比賽和領獎時總是欠缺一點氣勢，皆因欠缺隊服。不要緊，我們現在冇，但將來會有，今日就是過去的將來，多得品牌贊助，隊服在「跑手接龍100回・接力賽」，首度登場。

隊服設計由「跑手接龍」的標誌說起，它由素食跑手吳澤鋒（Miffy）設計，意念是無限，受訪者一個接一個，就是無窮無盡，標誌有兩色，藍色代表男跑手，橙色代表女跑手。隊伍有標誌就容易設計，正面像三項鐵人衫，從上至下放贊助品牌標誌、跑手接龍標誌和跑手自選稱號。背面就把接龍跑手的綽號和名句，混入標誌，代表到大家的隊服就此誕生。

我們穿上新隊服。（CustomWise提供）

新隊服的背面。（CustomWise提供）

談完隊服，談「跑手接龍100回・接力賽」，接龍系列，每篇文章主角皆會指名誰是下一名受訪者，一名接一名，至今未斷，所以透過接力賽表達這個特質，而且添了5大細節，包括與艇鬥快、排名賽、有改排名卡、要答是非題和賽後考考你，賽制複雜，要不是參加者都是朋友，定必被跑手投訴。

跑得比艇快的選手們。（潘思維攝）

第1部分：人快定艇快？

首輪比賽，全部跑手一起起步，與2隻艇比拼2公里，看看人快還是艇快。我並非參賽者，自然跑得輕鬆，有心拼搏的跑手就要榨盡能力，皆因艇的配速大約是每公里3分30秒，只有強者才能與之一拼，結果「泰國跑手」張偉民大熱勝出，「狀元跑手」羅遠瞻與3名參加者都比艇快，奪得改排名卡。

改排名卡是第1部分與第2部的連接，第2部是3人1隊的排名賽，第1、3和6名有獎。你沒有看錯，第2名的隊伍是沒有獎品的，除非你有改排名卡就可將自己隊伍的排名移動1至2位。

當日我們上午9時開始比賽。（潘思維攝）

第2部分：接力賽

按排名爭奪獎項的接力賽，3人1隊分成10隊，快有快鬥，慢有慢鬥。攝影師捕捉爭標跑手之餘，還要把美女雲集的「01SOLar」和跑界KOL「金毛」楊錦鴻和「店長」葛行輝攝入鏡頭內， 多名參加者的英姿就在這裏。

+ 35 + 34 + 33

為了增加比賽變數，負責第2棒的跑手要先答對關於「跑手接龍」的問題才能起步。18條問題由我和同事想出來，讀者們不妨測試自己答對多少條題目。

問答遊戲：跑手接龍100回 - 睇下大家有幾熟跑手接龍

鬥到最後，由「郵差跑手」鄭偉理領軍的隊伍奪得第一名，「秤上跑手」亞古和「美國跑手」Michael的隊伍就緊隨其後，巾幗不讓鬚眉，「拯救跑手」譚佩儀的隊伍奪得第6名，獎品是我都很喜歡的黑色小鴨。賽事不完善，但完美，皆因大家臉上掛住笑容離開。最後，辛苦同事們晨早就抵達沙田協力，至於跑友們，我們盡快再聚！

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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賽後合照。（潘思維攝）

由店長（右2）送出的禮物。（潘思維攝）

第3名的獎項是NRC太陽眼鏡。（潘思維攝）