【HK100】黃浩聰第4名成最快香港跑手　游培泉打破新賽道大會紀錄

一年一度的山賽HK100，2019年起更改賽道，距離及總爬升高度皆為歷來最高，中國選手游培泉以10小時0分17秒贏得今年冠軍，刷新新賽道的大會紀錄，比去年盟主申加升快了超過21分鐘。 香港山界之光黃浩聰則以第4名衝線，是成績最好的香港選手。

為符合ITRA新標準，HK100去年更改賽道，以保持「5分賽事」之列，約103公里的賽道距離，較以往96公里長，總爬升更高達5300米。申加升去年以10小時22分02秒成為新賽道首個冠軍；事隔一年，游培泉今年跑出比去年快超過21分鐘的時間，以10小時0分17秒封王，並刷新大會紀錄。

黃浩聰成為2020年HK100香港最佳選手。（HK100 facebook）

原本與申加升一起角逐中國戶外金犀牛獎的黃浩聰，以第4名成為香港最佳選手，時間是10小時48分55秒。另外兩名中國選手梁晶及鄧國敏分列亞季。

游培泉去年於曲阜12小時超級馬拉松刷新中國紀錄，以11小時56分03秒跑了152.587公里，配速為4分41秒。

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游培泉以10小時0分17秒打破大會紀錄。（HK100 facebook）