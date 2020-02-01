【跑步】Vaporfly NEXT%可戰東京奧運　國際田聯改例限制鞋底厚度

屢破馬拉松紀錄的「神鞋」，可以出戰東京奧運。未來跑鞋設計，卻不可能愈來愈厚。 國際田聯昨（1月31日）就Nike 厚底跑鞋Vaporfly NEXT%被投訴一事判決，容許跑手繼續使用系列中最新量產款式Vaporfly Next%出賽，包括今夏東京奧運。不過，組織定下新例，限制鞋底厚度等。世界紀錄保持者傑祖基去年創造「Sub-2」的跑鞋，預料將會被禁。

Vaporfly Next%為世界各地選手追捧，在多項賽事中一再打破紀錄，因而被投訴是否涉及以科技提供不公平優勢。國際田聯（World Athletics，前稱IAAF）的小組通過修例，就跑鞋設計定下條件：

－鞋底厚底不得超過40毫米 －跑鞋不得附有多於1塊以任何物料製造的板或片，不論該物件長度是否覆蓋全鞋。該板件可以多於一塊的形式出現，但各部分須連續配置與同一平面，不能重疊 －釘鞋可加入另一塊板件，或其他批准方式的科技，但只供用於接合鞋釘與鞋底，且鞋底厚度不多超過30毫米

Vaporfly NEXT%箱根驛傳特別版，在本年賽事叱咤箱根路，85%跑手都穿起該系列出戰。（NIKE）

此外，國際田聯亦規定本年4月30日起，用於比賽的鞋款須在零售市場發售4個月，否則視作跑鞋的「原型」款式（Prototype）。國際田聯主席高爾（Sebastian Coe）強調有責任保護精英賽事的誠信，新例希望確保精英運動員的跑鞋不會得到不公平的協助或優勢。他又稱踏入奧運年，不可能禁止已經廣泛使用的鞋款。當聯會繼續調查，只有新例可以禁止跑手使用更超前的科技。

高爾（中）表示無可能禁絕跑手已經推出市場的鞋款。（Getty Images）

現時廣獲選用的Vaporfly Next%，在規格與市場銷售通過以上新例，代表跑手可繼續穿起來出戰今後的賽事。不過，據跑步網站《Runner's World》報道，肯尼亞跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）去年在維也納以不足2小時完成全馬，所穿跑鞋Alphafly的腳跟部分估計厚度超過40mm，如不降低厚度便不能通過新例。

傑祖基衝破「Sub2」大關的跑鞋Alphafly，鞋跟部分很高，預料不能通過新例。（資料圖片／路透社）

Vaporfly 系列特點在於中底使用泡綿和碳纖維物料製造，為跑手提供有如彈弓一樣的「力量回饋」（Responsiveness），每跑一步的力量不會被吸收或卸走，反而會提供推進力，不少跑手形容落地後被「推前」。Next%面世後，不少跑手穿起來創造好成績，如肯尼亞女選手歌絲姬（Brigid Kosgei）去年在芝加哥馬拉松以2小時14分4秒，打破世界紀錄，便是穿上Next%。跑鞋惹來穿起其他品牌跑鞋的跑手投訴，世界田聯一個集合運動科學專家、前跑手和倫理與法律專家的小組調查事件。

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