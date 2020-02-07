【武漢肺炎】台灣今起停發港澳簽證　跑手遠征計劃暫時止步

﻿武漢肺炎疫情持續擴散，多個國家和地區紛紛採取措施防疫，當中不乏本地跑手熱門的「跑馬」熱點。隨着台灣陸委會早前宣布，由今日（7日）起停發港澳居民落地及網上簽證，即使已持有有效出入境證件，入境後亦必須居家檢疫14日，意味絕多數香港跑手短期內將絕跡台灣的比賽。

因為﻿武漢肺炎疫情漫延的關係，本月不少台灣本土舉行的馬拉松賽事皆提早取消，當中包括臺北超級馬拉松、高雄馬拉松、金門馬拉松、新竹市城市馬拉松和雙溪櫻花馬拉松等等；然而隨着台灣當局宣佈由今日（7日）起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留簽證，意味比賽不論取消與否，香港跑手短期內都不可能取得相關入境文件如期訪台出賽。

陸委會早前宣佈今日（7日）起停發港澳居民落地及網上簽證。（網上截圖）

即使在停發簽證前已持有效「入臺證」的港澳居民，根據台灣疾管署公布的規定，即使沒有中國旅遊紀錄，亦必須依照「具感染風險民眾追蹤管理機制」，居家檢疫14日；港人入境時會收到一份「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，然後便需要配戴口罩直接回家，或者前往申報的酒店檢疫，期間會有當局人員會持續查詢入境者的身體狀況，或使用手機電子監控。

本年高雄馬拉松已率先取消。（網上圖片）

期間該港澳居民必須留在家中或指定地點，不能外出，亦不可乘坐公共交通工具和不可離境。因此如若閣下身體狀況良好，亦想如期參加月尾已報名、又未取消的台灣長跑賽事，唯一方法就是早14日動身，接受檢疫後回復自由身，就可如常參加之後的比賽了。