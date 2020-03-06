【家居瑜伽．Lulu日常】有位瞓就做到！　瞓住改善膝關節痛

撰文：曾柏熊
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武漢肺炎（又稱新冠肺炎）肆虐全球，減少外出成為月來港人生活間的共識，出外運動的難度大增，但其實留在家中卻不代表只能無所事事；擁有瑜伽教練資格的Lulu（董嘉儀），雖然考慮到個人健康因素後，還是決定減少出外練跑、健身等練習，卻不代表運動生活就此停滯。Lulu反而每日更積極練習瑜伽動作，分享人人在蝸居中都做得到日常，以更健康柔韌的身心，為未來作準備。
今天Lulu分享的動作為「仰臥鴿式」（Reclining Pigeon），每天持續練習，拉鬆大腿外側肌肉，改善膝蓋傷患。
全新運動App「齊動 LetZ Goal」（下稱齊動）已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！即日起至3月8日，參加「搬家迎新挑戰」，跑3公里就可獲得1500分「01積分」；3月9日開始的獎賞第二波，獎品更包括Dyson個人空氣淨化風扇！
瞓住都可以舒緩膝關節？：仰臥鴿式（Reclining Pigeon）
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