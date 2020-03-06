【家居瑜伽．Lulu日常】即使動作不完美　持之以恒最重要

武漢肺炎（又稱新冠肺炎）肆虐全球，減少外出成為月來港人生活間的共識，出外運動的難度大增，但其實留在家中卻不代表只能無所事事；擁有瑜伽教練資格的Lulu（董嘉儀），雖然考慮到個人健康因素後，還是決定減少出外練跑、健身等練習，卻不代表運動生活就此停滯。Lulu反而每日更積極練習瑜伽動作，分享人人在蝸居中都做得到日常，以更健康柔韌的身心，為未來作準備。

今天Lulu分享的動作為「蝴蝶式」（Butterfly Pose），平日坐得身體麻痺了，不妨一起做做，將拉長脊椎放鬆一下，同時亦可以打開鬆髖關節和大腿內側肌肉。做不好也不要心急，每天練習自然會進步。