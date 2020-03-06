【家居瑜伽．Lulu日常】留家太耐想伸展肩膀尾椎？　一個動作搞掂

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武漢肺炎（又稱新冠肺炎）肆虐全球，減少外出成為月來港人生活間的共識，出外運動的難度大增，但其實留在家中卻不代表只能無所事事；擁有瑜伽教練資格的Lulu（董嘉儀），雖然考慮到個人健康因素後，還是決定減少出外練跑、健身等練習，卻不代表運動生活就此停滯。Lulu反而每日更積極在家中練習瑜伽動作，分享日常，以一個更健康柔韌的身心，為未來作準備。

今天Lulu分享的動作為「下犬式」（Downward Facing Dog），屬簡單的基本的動作，卻能夠伸展肩膀、尾椎、小腿後側、大腿後側等肌肉。

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留家發霉不如一齊鬆鬆尾椎：下犬式（Downward Facing Dog）

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