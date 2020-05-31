Nike Next%開售｜碳纖維板競賽　三大品牌競速王牌跑鞋正面交鋒

今年的跑鞋界，注定上演「碳板大戰」。 「神鞋」Nike Air Zoom Alphafly NEXT％將於6月6日在香港公開發售。其實ASICS的 METARACER和New Balance FuelCell TC都備受注目，3對跑鞋都在中底內置碳纖維板，為馬拉松競速而設。 有否足夠貨源讓大家入手？看來短期內機會不大，但至少熟讀三對跑鞋的特性，再決定有貨時應否課金。

New Balance FuelCell TC：能練能跑 保護性高

3對跑鞋中，這是記者唯一一對試過的。前掌厚20毫米，後掌厚30毫米，厚厚中底配合10毫米的前後掌落差， 符合碳纖維板讓跑手向前傾的特質。

它名為TC，指「Training」和「Competition」皆宜，厚底保護性高而且柔軟，方便腳掌郁動，鞋身夠闊也不侷促，配合碳纖維板的推送力，確是訓練和比賽皆宜。

缺點：急彎易拗柴 不宜運動場衝圈

雖然FuelCell TC「賽練皆宜」，但不等於完美。鞋身寬闊配搭碳纖維板，轉彎時卻靈活度不足，轉彎愈急，愈易拗柴。要是穿它在運動場衝圈，更可以用「自殘」來形容，因為會增加扭傷風險，腳掌反應亦不夠快。

此外，運動場地面緩震較佳，New Balance FuelCell TC中底又厚又軟， 用它走運動場就是軟上加軟，影響力量回饋。

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綜合評測 （5*為最優秀） 緩震能力 ***** 反應速度 ***** 舒適度 **** 透氣度****

ASICS METARACER：首戰碳纖維板戰場 集前作精華

老字號ASICS實力毋庸置疑，品牌過去一直未加入碳纖維板戰場，但不代表沒有動作。

去年推出與過去鞋款不同的GlideRide，中底按人體工學設計命名為GUIDESOLE，前掌明顯向上翹，中底呈弧形，讓跑手有踏單車般的感覺，一步轉一步，順勢往前走。

東京奧運延期 正式開售日期未定

以為設計嶄新的GlideRide就是ASICS迎戰東京奧運的戰鞋，原來還有後著，就是鞋身都寫上「TOKYO 」、品牌首對碳纖維板跑鞋METARACER。它採用前作已應用的GUIDESOLE中底，配合碳纖維板，再搭上ASICS GRIP及WET GRIP材料做的鞋底，追求速度之餘，亦可望在路況不佳的地面有足夠抓地力和穩定性。

外型、功能和獨特性兼備，日本品牌在東京奧運很大機會殺出一條燦爛銷路，可惜疫情打亂計劃，現在METARACER已於各大傳媒亮相，但香港暫時只有一名教練擁有，何時正式推出仍是未知之數。

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Nike Air Zoom Alphafly NEXT％ ：信心保證 高手之選

Alphafly NEXT％可以用萬眾矚目來形容，傑祖基（Eliud Kipchoge）就是穿它的原型跑鞋打破2小時的馬拉松極限，加上近年Nike的碳纖板鞋雄霸全球，所以跑友對Alphafly NEXT％期望甚高。

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缺點：只適合高階馬拉松跑手

跑鞋實力強橫不等於適合所有跑友，例如它適合前掌先着地的跑手，亦主張發售給Sub 3跑手，如果跑手配速不夠快，就未能全面發揮跑鞋性能了。

它最大突破是前掌加了兩個Zoom Air氣墊，進一步提升力量回饋，前作Nike ZoomX Vaporfly NEXT%已是實力保證，大家自然相信新作功能。

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6月6日港開售 香港不用翻查馬拉松紀錄

日本早於3月公開發售，當時更要翻查購買者的跑步應用程式「NRC」數據，於2018年2月27日至2020年2月27日，男跑手必須具備全馬快於2小時50分的紀錄，女跑手則為3小時40分以內方可購買。

幸運是香港跑手沒有上述要求，不用提供跑步數據就能購買，Alphafly NEXT％開售日期是本周六（6月6日）。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

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