康文署運動場重開︱入場跑步仍要帶備口罩　部份設施仍關閉

本周政府放寬兩項跟跑步有關的社交距離措施，分別是跑步不用戴口罩和康文署運動場跑道將於8月29日（周六）重新開放。 然而，即使「口罩令」放寬，跑友都不能掉以輕心，重返運動場要注意以下四個事項，以免白行一趟。

1） 跑步不用佩戴口罩．仍要口罩隨身

跑手需經指定出入口進場及離場，進場時必須佩戴口罩和測量體溫，如發現有發燒或呼吸道疾病病徵，則不可進場。因此，跑友抵達運動場、入場時必須戴口罩，在場內跑步時則不需要戴，但即使身在場內，若非正在運動，按法例仍要戴口罩。

每次有人進出，跑手都會更新人數牌。（區嘉俊攝）

2）運動場設施部分開放．更衣室暫停開放

即使運動場重開，場內設施並非全面開放，其中更衣室和飲水機暫停使用，跑手需要自備飲用水。運動場會提供酒精搓手液，洗手間和儲物櫃亦會如常開放。

3） 場地人數上限．6個運動跑道少於8條線

運動場跑道重開（只限緩步跑活動），但與早前一樣設有人數上限，設有8條線的運動場，跑道最多容許200人，少於8條跑道或跑道長度短於400米的運動場，按比例設限。如場內人數達上限，工作人員會派發輪候籌號，公眾要在場外按籌號的先後次序輪候入場。

以下運動場就是少於8條跑道或跑道短於400米的運動場，按圖閱覽：

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4）兩大跑步訓練場地．開放日期與運動場不同

場地並非劃一在8月29日（周六）重開，跑馬地馬場的跑道在第三波疫情中從未暫停開放，而且開放其中一個更衣室供跑手使用，九龍仔運動場跑道則會持續關閉，直至9月7日才重開。

部分重開康文署設施】

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