行山｜大澳隱世怪石打卡靚景　體驗最少遊客的深度遊｜Hikipedia

「好想去旅行啊！」 這個想法在近幾個月出現過無數次，原本今年計劃年中前往台灣登玉山、今月底則登上珠峰大本營，現在所有計劃均告吹，心裡總有股莫名的惆悵！ 數着數着，已有足足一年未曾出國旅行，與其無了期等待，上星期我和Avis密謀來一次「偽旅行」，挑選一條極冷門，光是乘車時間已經足夠去一趟台灣的路線！ （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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大澳「四靈」之二，獅山、象山路線資料簡介：（按圖放大）

路線資料：大澳道靈隱息肩亭 >獅山>象山>東澳古道>新基街>吉慶後街>大澳楊侯古廟

即然不能上「豬」峰，不如先探訪其他動物吧！

今次計劃的路線很冷門，位置偏僻，由大澳道靈隱寺出發，到達東澳古道進入大澳之前，沿途完全沒有遇過任何山友。我們先登上「獅」山、「象」山，尋找「雞、狗」石和「海豹」石，最後才到達大澳遊覽，一趟旅程走訪「五種動物」，又可俯瞰大澳全景，獨享遠離塵囂的時光。

本來十分完美，誰知沿途不斷遇上不速之「嚇」，嚇得我們每個風光怡人的位置都不敢久留……

今次計劃的路線很冷門，到達大澳之前，沿途完全沒有遇上過任何山友。

這趟旅程計劃需時大半天，為了避開人群，我們一大清早便到達東涌，乘早上7時30分的大嶼山巴士11號線到達山徑出發點。由於家住港島，從住所出發到達靈隱寺巴士站，大概已耗用超過兩小時，到達起點時還是睡眼惺忪，這種感覺十分「旅行」。我們沿靈隱息肩亭後的引水道樓梯開始登山，沿途均有絲帶引路，一段又窄又長的樓梯盡頭後邊正式踏入山徑，山徑被兩旁的樹木掩蓋，不過仔細留意仍可看到前方的路徑。

出發點是靈隱寺巴士站旁的靈隱息肩亭。

+ 3 + 3 + 3

帶着旅遊的心情，我們悠閒地往山上走，仰望接近山頂處可見到一群亂石，那裏就是行程第一站——雞狗石。我們一邊行，一邊研究為何這兩座山會被稱為「獅山」和「象山」，網上的資訊解釋是因為與獅、象山毗鄰的虎山和鳳山（尖峰山），傳說被稱為守護大澳的「四大靈獸」而得名；但我們觀察到，若然加點想像力的話，其實 「獅山」的形態看起來也像一隻趴着休息的獅子，「象山」亦有某個角度活像大象的背部輪廓，不知會不會是原因呢？

大約走了40分鐘，我們到達「雞狗石」。別人都形容，從不同角度看雞狗石，分別可看到雞和狗的形態，不過我認為自己還需要多多發揮想像力才看得出！從這個位置繼續上攀大概海拔100米，就能到達獅山山頂。

加點想像力，不像一隻趴着休息的獅子嗎？

相對登獅山時一直攀升，從獅山過象山會有一段比較平緩的路段，不過草叢比出發初段更加茂密。而且從出發開始，一路上反覆遇上很多蜂類，大多黃黑相間，大約手指頭大小，回家查看，相信是胡蜂。不料由獅山山頂往象山山頂沿路，胡蜂愈來愈多，想起最近有幾位朋友不約而同被蜂螫，開始有點膽怯。

這些不速之「嚇」把我們嚇壞了，但亦可能闖進牠們地盤的我們，才是不速之客吧。於是我拿出薄風褸，小心走動，基本上每幾步就會看到一隻胡蜂在前面歡迎我們。原本小心前進還算安然無恙，誰料到達象山山頂後，胡蜂開始追着我們，大概有4、5隻胡蜂一同衝向我們，本身打算以不動應萬變，可是牠們絲毫沒有定下來的跡象，於是我們便放棄這裏的風景，決定遠離此是非地，另覓地方小歇。

本來想在象山休息一下，好好享受風景。

離開象山山頂，胡蜂攻勢減弱下來，我更相信是我們打擾牠們休息了。由此段開始可以看到大澳全景和港珠澳大橋，再前走大約半小時便能看到海豹石了。

海豹石相當容易辨認，從遠處邊便可看到一塊大石獨自聳立，非常顯眼，無論從上面或是下面看過去，都的確很像一隻海豹，非常神似！打卡過後，迎接我們的是全段最陡峭的路段，地上都是的浮沙碎石，不過小心點也不算太難，沿路一直走便會接上東澳古道進入大澳，共花了約5小時結束比想像中辛苦的野外旅程，進入大澳後終可以換個心情，旅遊模式全開了。

尾段下大澳的路上可看到海豹石。

+ 2 + 2 + 2

漫遊大澳漁村，邊吃我最愛的炭烤蝦乾、大魚蛋、豆腐花、紫貝天葵，一口氣把剛消耗的卡路里吃回去，特別心安理得。如此一走，以另一形式與角度，體驗一次較以往更充實的大澳深度遊，其實都不再算是「偽旅行」吧。

進入大澳，旅遊模式全開。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis