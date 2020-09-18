N個11點後跑步的理由　香港跑友如何平衡工作、家庭和嗜好？

今晚十一點，你會做啲咩？ 長夜漫漫，如果你在跑步……我相信你，有着合理的原因。 工作忙碌的你、辛勞湊B的你、顧住頭家的你、努力減肥的你……在此，為每一位正在努力的跑友，送上最熱烈的掌聲。 夜跑，早成香港跑步人的常態。

如果你辛勞湊B、顧住頭家

「奶爸」華進，跑齡4年。每周練跑4次，每次跑1至2小時，通常跑吐露港、海濱公園，也曾於凌晨在大埔兜來兜去，「四野無人好爽」。

最早都要十點，最近通常十一點。之前囡囡未戒夜奶，餵完半夜餐奶，試過兩、三點落街跑，這個時間最舒服，四點打後老人出動晨運會有收音機聲，也有廣場大媽。我也曾試過凌晨練長課跑天光。 跑步人 華進

阿富，沒正式跑齡，有大賽才跑。每周練跑1至2次，每次30至60分鐘，通常跑尖沙咀海傍。

有時11點等小朋友睡好了，我才可以落街跑。 跑步人 阿富

CSF，跑齡超過3年。每周跑3至5次，休季時每次跑30分鐘至2小時，通常跑紅磡。

係愛定係責任？係唔夠時間囉！放工食飯，再幫手對功課，又11點！ 跑步人 CSF

既要享受親子時間，又想保持自己的嗜好，唯有待子女睡着，11點後才落街跑步。（i-stock圖片）

如果你怕曬黑又怕熱

鄭美姿，跑齡10年以上。每周練跑2次，每次跑40分鐘，通常跑尖沙咀海傍或跑馬地馬場，「但馬場不是11點後」。

怕熱！怕曬！晚飯後練跑，感覺更易瘦！ 跑步人 鄭美姿

烈日當空，怕曬，就夜跑吧！（Getty Images）

如果你有毛孩子

Jeff，跑齡4年。每周練跑6次，每次跑1至2小時，長課時間更多，通常跑青公、馬灣。

正常人放工回家，最早都要7、8點，食完晚飯8、9點，我還要放狗，10點幾、11點跑步，好合理呀！就算不是11點才開始跑，但11點才跑還是十分常見的。 跑步人 Jeff

跑步人要照顧毛孩的話，晚上11點才跑步也很正常的。（Getty Images）

延伸閱讀：【跑步】惡犬攔路請保持冷靜 訓犬師：食用醋噴霧助逃走

訓犬師Derek Wong教你跑步遇惡犬如何應對：

跑步媒體《Runner’s World》曾就犬隻問題訪問了犬隻訓練專家Karen Peak，並總結了幾個「不」供大家參考。

如果你怕人多路窄

金的，跑齡10年以上。每周練跑3至4次，每次跑1至2小時，通常跑深水埗、青公、西九及跑馬地。

夜一點，通常較『好風』，空氣更清爽。最重要是沿路行人較少，不會阻住前路，不用避來避去。 跑步人 金的

力高，跑齡5年。每周跑3次，每次跑30至60分鐘，通常在鑽石山屋苑內、或者圍住荷里活廣場及志蓮淨苑跑。

夜一點跑，人流較少，不用因為避人而影響速度。而且今年疫情嚴重，人少一點，感覺感染風險較低。 跑步人 力高

儘管香港地人多路窄，但緊記跑步要跑行人路啊！（資料圖片；馬熙烈攝）

如果你工作忙碌

馬木幾，跑齡4年。每周跑練7次，每次跑5公里以上，通常在天水圍河邊練習。

11點還在跑步，其實都好正常。6、7點才放工，回家食晚飯後，飯後又休息一會才起步，跑着跑着都超過11點了。 跑步人 馬木幾

聰哥哥，7歲開始參與三項鐵人，後轉其他運動，跑齡至今算得上27年。每周跑1至2次，每次跑1小時，大約7至8公里，通常跑尖沙咀星光大道。

好多時候7點半才教完班，加上要等未婚妻放工，吃完晚飯都10點了。不過大家只有這個時間才能一起跑，唯有11點才開始跑步。 跑步人 聰哥哥

夜跑已為香港跑步人常態。但始終夜跑有一定危險，要多加注意安全事項：

【夜跑小知識】深夜跑步易惹懷疑？ 3招對策防汽車防村狗防意外

🍂同場加映：秋季宜養收，運動後易耗氣傷津，跑友宜進食以下補給品🍂

💡同場加映：長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟教你虛擬跑攻略💡