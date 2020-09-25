實測「三間」碳板鞋adizero Pro　兩類訓練更能發揮高速｜01測試

adizero Pro是adidas首對碳纖維板跑鞋，能否與宿敵Nike近年「一統江湖」的Vaporfly NEXT%、以至「一剔」整個碳板系列匹敵？ 精英跑手成績有待賽事開驗證，「01測試」今次找來本地新晉跑手曾曉彤以超過100公里路跑測試跑鞋功能，她認為跑鞋有利於運動場練節奏跑和間歇跑，更能發揮速度。

測試産品：adidas adizero Pro

測試內容：跑步7次，合共100公里，包括路跑、長課、節奏跑和間歇跑，配速由3分30秒至6分鐘。

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：★★★☆☆

力量回饋：★★★★☆

反應速度：★★★★★

舒適度：★★★★☆

透氣度：★★★★★

adidas adizero Pro的前掌較寛。（品牌提供）

簡介

adizero是adidas的高階跑鞋系列，由2008年埃塞俄比亞跑手基比沙拉斯（Haile Gebrselassie）到2014年肯尼亞跑手傑美圖（Dennis Kimetto），都穿這系列刷新馬拉松世界紀錄。

直到近年Nike推出NEXT%，方於2018年被傑祖基（Eliud Kipchoge）改寫歷史。

馬拉松的爭標男跑手近乎「清一色」穿上Nike，女跑手仍見其他品牌，有分析認為女跑手體重較輕，未能充分運用Nike的極厚中底，所以未形成壟斷。

adidas看中這個領域，邀來多名女子馬拉松好手參與adizero Pro測試，例如Mary Keitany、Joyciline Jepkosgei和Amos Kipruto。

曾曉彤每周大概跑70公里。（受訪者提供）

傑祖基於2018年打破馬拉松世績，終止adidas跑鞋於世界紀錄的多年壟斷。（資料圖片）

adizero Pro內置的CARBITEX碳纖維板，彎曲幅度可達30度，提供充足回彈，亦讓腳趾離地時有足夠靈活性，增加向前走的推送力，引導跑手增強步幅。單層CELERMESH鞋面是品牌至今最薄的網布物料，有助透氣。

中底物料除了品牌王牌BOOST，「新成員」LIGHTSTRIKE於前中掌位置包住外圍。LIGHTSTRIKE輕巧也穩定，配合回彈和緩震強勁的BOOST，可令每步的回彈力更集中向上發揮。

鞋底有防滑紋理和防滑膠粒，前掌有Continental橡膠外底，提升抓地力與靈活度。

按圖了解Adizero Pro各個特質和看清細節：

試後感

今次邀請新晉女跑手曾曉彤測試adizero Pro，她的10公里個人最佳時間是39分。

曾曉彤把adizero Pro定位為田徑場訓練鞋，以及無需上釘的5000米和1萬米賽鞋。

「穿鞋後，第一個感覺是厚中底的adidas跑鞋，觸地感覺不算最強，回彈力不像Nike NEXT%般把跑手彈起，感覺較樸素，足弓位置的支撐比adidas SL20和Takumi強。」她認為跑鞋重量中等，但其前後掌落差小，所以起初有些不慣。

adizero Pro資料： 重量：8.3安士（男裝US 9） 前後掌落差：9.5毫米

曾曉彤認為Adizero Pro愈穿愈舒服。（受訪者提供）

鞋帶位置設計仔細，外側分兩排鞋帶孔，可以把中掌綁得很緊，但曾曉彤腳掌少肉，鞋帶就算綁到最緊，前掌仍會左右擺動，因而加重腳弓負擔。鞋踭夠貼腳，建議穿厚襪，減低刮腳風險。

曾曉彤第一次直接穿adizero Pro練間歇跑，先在瀝青路面熱身，腳掌感受到路面回震。之後她在略為傾斜的路況衝1公里間歇跑，配速約為4分10秒。快跑時，跑鞋感覺強很多，第一次穿覺得後蹬要較用力，小腿較疲累，但到田徑場跑，就沒有這問題。

「穿adizero Pro在田徑場訓練，感受到它有助加速，反應很好，十分適合間歇跑。防跣能力不俗，下雨亦不會變得笨重，有利雨戰。」

總括來說，曾曉彤認為adizero Pro必須先開鞋，方能發揮功能，而且跑鞋適宜在運動場快跑，例如節奏跑和間歇跑，配速太慢就快揮不到性能了。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（9月25日更新）：

+ 6 + 6 + 6

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