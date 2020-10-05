東京馬拉松｜2021年賽事料改秋天舉行　防疫措施放寬「抽獎」有望

一場新冠肺炎疫症，打亂好大一盤下了多年的棋，棋局叫「東京奧運」。 東奧延期到來年7月，但疫情持續反覆，能否成事仍充滿變數，配套項目亦要考慮應變計劃。日媒報道，六大馬之一東京馬拉松，主辦單位商討後將會改到秋天舉行，只待公布。

東京馬拉松自2007年首次舉辦，定於2月下旬到3月初舉行。春天舉行東馬，燃起運動氣氛，讓市民準備迎接夏天的東京奧運。想得這麼理想，難逃疫症攪局。

東馬去年「人少少」，氣氛頓變得冷清。（Getty Images）

大迫傑本屆東馬取得東奧資格。（Getty Images）

《日刊體育》及《日本產經新聞》報道指，東馬主辦單位商議來年賽事如何是好。眼見近日疫情未見大幅減退，來年3月7日舉行，已經無望。本年東馬遇上日本第一波疫情擴散，賽會為免因聚集而出現「馬拉松群組」，無奈取消一般人跑手資格，只餘約250名精英選手參賽。主辦方不欲連續兩年賽事都沒有一般人跑手，用時間換取希望，延期至來年秋天舉行，主辦方預料於本周五公布。

本年3月東馬，各處可見東京奧運的標誌，為第二次東奧造勢。可惜，計劃不敵疫症。（Getty Images）

東馬如按計劃，從春天改到秋天，東奧熱身活動將變成餘興節目。報道指考慮來年秋天有機會可以「如常」舉行，因為日本政府似乎有意進一步放寬社交交活動限制。日本政府現時限制大型活動舉行時，參與人數為容量的50%，並正考慮12月起能否放寛。日本政府又正考慮「開關」，來年春天讓遊客入境。此外，連續兩年「細搞」，必定影響主辦單位的收入。

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東京晴空塔早前換上奧運五環光彩，宣傳延期到2021年的奧運。（Getty Images）

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