東京馬拉松｜全球虛擬跑來年3月舉行　賽期調動半年舉行兩屆賽事

「六大馬」最受香港跑友歡迎的賽事「東京馬拉松」，本年受新冠肺炎疫情影響而大幅縮水，變成只供精英跑手參加。來年賽事在疫症陰霾下，大有變動。 東馬主辦單位今天宣布，來年東馬改到秋天舉行，且預定半年內舉行兩年度賽事。此外，東馬一如剛過去的倫馬，舉行全球虛擬馬。

日本傳媒日前報道，東馬主辦單位不欲連續兩年舉行只限精英跑手參加的東馬，寧願把來年賽事從春天延至秋天，希望疫情減弱後容許更多人參加。東馬網頁今天公布，來年賽事訂於10月17日（星期日）舉行，並爭取2022年賽事回歸春天，舉行日期為3月6日。若然一切順利，即在半年內出現兩次東馬。

（資料圖片／余俊亮攝）

東馬一向以「難抽中」聞名於世，例如本年賽事，平均逾11人爭取1個名額。有幸抽中2020年資格的跑手，不幸因為疫症而無法出戰，大會早前已公布這些跑手可以選擇21年或22年名額。

（資料圖片／黃永俊攝）

大會為營造氣氛，將會於來年3月7日左右，安排一星期時間舉行全球虛擬跑，讓世界各地的跑手一同參與。形式及運作方法會否如上星期倫馬虛擬跑相同，仍有待公布。

跑手請留意以下日子，追蹤東馬消息： 本年12月—公布2021年東馬相關活動詳情 2021年1月—2020年跑手選擇預留21或22年名額 2021年3月—舉行2021年東馬相關活動及發布賽事詳情 2021年10月17日—2021年東馬賽事日 2022年3月6日—2022年東馬賽事日

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