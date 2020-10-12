沒鞋帶的Nike Tempo NEXT%　非所有跑手都能發揮跑鞋性能︱01測試

Nike Tempo NEXT% FLYEASE前掌加入Zoom Air氣墊，中底內置複合板，更剔走鞋帶，外形與穿著感皆與傳統跑鞋大為不同。 這對跑鞋被視為平民版Alphafly NEXT%，「01測試」實測這雙「平民神鞋」，尋找最能發揮跑鞋性能的跑手。

01測試

測試産品：Nike Tempo NEXT% FLYEASE

測試內容：多次路跑，節奏跑為主，合共約40公里。

Tempo NEXT% FLYEASE一大特色是用兩個圈替代傳統的綁鞋帶設計。（品牌提供）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：★★★★★

力量回饋：★★★★★

反應速度：★★★☆☆

舒適度：★★★☆☆

透氣度：★★★★★

簡介

Tempo NEXT% FLYEASE設計與「Sub 2跑手」傑祖基（Eliud Kipchoge）的「神鞋」Alphafly NEXT%相似，前掌一樣有Zoom Air氣墊，增強跑手踏地時的回彈、緩震和推動力，但Tempo置入複合板而非碳纖維板，複合板較為耐用，當然推送力略遜。

中底混合ZoomX泡棉和React物料，ZoomX泡棉十分輕巧，React較耐用，品牌將兩種物料混合以求跑鞋更耐穿，符合Tempo NEXT%練習和比賽皆宜的設定。

鞋面最大特色是免綁鞋帶，跑步不再擔心被鞋帶纏到腳，在鞋舌兩個圈一拉，就能調節鬆緊，拉緊還會聽到「登」一聲。前掌位置是半透明，襪子顏色都清晰可見，透氣度極高。

按圖細看Nike Tempo NEXT% FLYEASE的詳細功能：

試後感

先討論設在前掌的Zoom Air氣墊。每次觸地都讓我感受到回彈力，但氣墊有一定硬度，體重或落腳太輕會減低效果，相信體重較高的力量型跑手，比輕磅的跑手更能發揮回彈和推送力。

首次穿Nike的複合板跑鞋，其推送力確比碳纖維板跑鞋稍遜，落地較穩，符合能戰能練的設定。至於複合板是否真的比碳纖維板耐用，就因測試里數不足，暫時未能定案。

中底混合兩種物料，硬度比我穿過的Vaporfly 4%高，起初與腳掌的配合度低，多穿幾次，中底才變得較柔軟舒適。當然，它的設計是讓跑手順勢而走，不會像傳統薄底跑鞋柔軟，所以我評定跑鞋的反應速度不算高，但不等於不能推送跑手。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（10月12日更新）：

+ 7 + 7 + 7

鞋面用一塊長方形代替鞋帶，一拉一抽就能調節鬆緊，效果良好，不是虛有其表。唯獨長方形是硬物，跑手有機會覺得壓住腳面，建議購買前先試穿。如果是網購，不妨先穿它在家走幾步，看看是否腳鞋相配。

綜合來說，Tempo NEXT% FLYEASE是外型、特色、耐用和功能俱備的跑鞋，最能發揮它的性能該是中前掌先觸地的資深男跑手。穿起跑鞋後，腳掌會略為前傾，使身體姿勢更切合跑步動作，但步行就會增加小腿負荷，所以要記住它是專業跑鞋，不是用於日常行街的便服鞋。

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