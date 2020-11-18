荃灣｜從癌症到陪跑到青公全走　張雲龍以跑步記錄人生｜跑向18區

跑步人必答題（唔准Google）：青公分幾段？起點在哪？終點在哪？ 張雲龍（Jeff）搬到馬灣後才開始練跑，青山公路是必到之處。荃灣起步，最初連深井嘉頓都跑不到，如今卻已攻克「青公全走」，由深水埗嘉頓跑到古洞段粉錦公路口，52公里一次「KO」。 攝影：余俊亮 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

上篇回顧．第一集：

荃灣｜PI Runners：這個「水站」 只有馬灣跑步人才懂｜跑向18區

居於馬灣，青公練跑。（余俊亮攝）

搬到馬灣前，Jeff還未開始跑步，最多只是健身時順道「跑機」練體能。直至2016年底，他的女友Sheron跑步減肥，參加運動品牌跑步班，獨自由馬灣到將軍澳運動場上堂，Jeff見女友誠意十足，第二堂開始就陪她去運動場，「邊區都好，我都陪佢去」，之後更與女友一起報名參加渣打馬拉松10公里。沒有訓練計劃，也無比賽經驗，人生首個10K，跑出41分鐘佳績，Jeff後來加入跑會，認真學跑馬拉松。

張雲龍在青公留下不少回憶。（余俊亮攝）

Jeff第一次在青山公路跑步，就是跟隨品牌跑班由荃灣跑到機場核心計劃展覽中心，一來一回合共10公里。後來自己練跑，每周都有一次由馬灣到青公練習，「就算當時沒有Programme，都想每星期有一課跑長一點，後來有次嘗試青公一來一回20K，之後就愈跑愈遠，跑到黃金海岸才折返」。

數到最瘋狂一次，當是他今年4月走畢青山公路全程52公里，橫跨6個分區：深水埗、葵青、荃灣、屯門、元朗及北區。作為路痴，Jeff跑青公正是貪其一條路一來一回，無需認路，為了這次壯舉，他特地在Google Map睇完又睇，始終他只曾於荃灣跑入屯門，青山道、葵涌段、荃灣段，以及過了元朗的潭尾段、米埔段、新田段、洲頭段和最後古洞段，都未跑過，「今年是青山公路全段通車一百周年，今年來一次青公全走，很有意義」。

青公全走，就是由稠密的市區，經過湛藍的海，跑到寧靜的鄉郊。（余俊亮攝）

徒步遊走青公，由稠密的市區經過湛藍的海跑到寧靜的鄉郊，Jeff抵達終點一刻，「感覺完成了一件好想做的事，好爽，不再『心掛掛』，可以回復正常訓練」。全長52公里的公路，記錄了他4年來的跑步里程，曾經跑到肚痛找廁所，也試過把八達通放在體育館儲物櫃，跑到中途差點中暑，還好快到麗都灣，他用盡體力加意志衝去海灘，立即沖身降溫，兼靠水機補充水分。

走過青公的，無人不知這條「橙路」。（余俊亮攝）

Jeff除了為馬拉松佳績而高興，也想看看快到不惑之年的自己，能跑多遠，畢竟他小時候體弱多病，小六時更患上淋巴癌，戰勝病魔練出良好體魄，實在不是易事。

「我自小多病痛，最『大鑊』是小六發現患淋巴癌二期，有一段長時間食藥治療，藥物令我變肥仔，記性又差，學業都受影響，初中那段日子的確沒什麼自信。我記得當時食藥之後好辛苦，連上格床都睡不了，因為隨時要落床嘔。」

這段往事，Jeff的記憶有點模糊，不過也不再重要了。曾經乒乓球、中國武術、足球、籃球、排球「樣樣玩吓」的小伙子，如今鍾情於一個身分：馬拉松跑手，一個喜歡「打卡」自拍的馬拉松跑手。的確，如果擁有他腹部那排「朱古力」，多拍一點又何妨？看着努力累積的成果，值得為人生這股勁去記錄。

張雲龍以跑步記錄人生。（余俊亮攝）

延伸閱讀．第三集：

荃灣｜在露草與瑠璃間 來一次青山公路52公里全走｜跑向18區

【跑向18區．荃灣】張雲龍。（余俊亮攝）

張雲龍的跑步檔案。（01美術製圖）

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索