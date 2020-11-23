【跑步】大迫傑8歲長女跑步成績媲美成人　父女跑道上相扶持

長跑只有奇蹟，沒有累積。就算有優良血統，也要努力練習激發潛能。8歲小女孩大迫優參加越野賽跑，3公里賽事不消15分鐘便完成。 成人不易達成的目標，她做得到，因為有個「怪物」爸爸在旁。這位魔鬼教練，是日本馬拉松紀錄保持者大迫傑。

大迫傑長年在美國俄勒岡州訓練，跟妻子與兩名女兒一起生活，長女大迫優受父親影響，熱愛運動。大迫傑妻子橋本步（橋本あゆみ）的社交媒體Instagram經常上載一家的生活點滴，本月8日上載長女大迫優的照片。小女孩穿起一身跑步裝束，扣上號碼布，第一次參加3公里越野賽。

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大迫優只有8歲，已是運動健將。（instagram:ayu_sako）

相片的帖文指，大迫優以14分24.09秒完成，平均不用5分鐘便完成1公里。一般成年人在平坦的普通路段跑「5分披」尚且不易，何況在崎嶇不平且多變的越野賽中。不過，小妮子完成賽事後不禁落淚，因為在最後一圈跟不上，被「主車群」拋離。

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落後於人，大迫優跑完覺得不快。（instagram:ayu_sako）

有一個氣袋爸爸，女兒包保健康成長。社交媒體滿是大迫優的跑步照，以及跟大迫傑的生活照。她是這位日本全馬一哥的「天字第一號啦啦隊」，去年東馬跟妹妹一同見證爸爸打破日本紀錄。大迫傑日常訓練之中，亦見到妻子跟女兒在路旁打氣。

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兩姊妹一齊支持爸爸，見證他刷新日本全馬最快時間。（instagram:ayu_sako）

【大迫傑一家生活點滴】（按圖放大）

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大迫傑訓練完畢，就變身女兒的私人教練。大迫優本月初跑2公里需時9分34秒，數天前又幫助大迫優完成跑會的功課——2000米節奏跑。橋本步的帖文寫到：「什麼來的？媽媽完全不懂，所以把練習交給爸爸這為私家教練。2分鐘跑完一圈，小孩都很努力。」

2000米節奏跑，須保持近乎10公里跑速度，相當辣的課表。（instagram:ayu_sako）

8歲已經跑得比大人厲害，大時更不得了。先記住她的名字，或許大迫優不會比賽的地方不是在跑道，而是管道。跑完那場越野賽，大迫優已經回復心情去練習滑板了。橋本步的帖文說：「她要參加奧運滑板項目。夢想多到塞在一起，每天換一個也好啊。」

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