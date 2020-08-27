減肥健身｜最忌食飽脹肚變大肚腩　必練這兩塊肌肉　兼學肌肉分佈

「紅人健身」曾經解構胡定欣和湯怡的健身動作，她們都在同一間健身室鍛煉，由同一名健身教練指導，就是今篇主角雷德怡（Janice Louie）。 Janice Louie示範5招鍛煉腹部，包含各款腹肌——奮力鍛煉完美腰線同時，你又有多了解這幾塊肌肉？

Janice Louie短跑出身，長大後考取田徑教練資格，擔任品牌跑步教練，去年9月更開了健身室，胡定欣和湯怡都是她的學生。

遇上疫情，健身室無奈停業，Janice Louie把握機會學習更多知識，提供訓練內容和飲食計劃，讓學生在家訓練，積極面對疫情。

Janice Louie亦會用藥球鍛煉腹部。（受訪者提供）

她也拍了不同體能教學短片，以下就有5式練腹法。別以為一個修腹動作，就能練出完美腹部，腹肌分成四部分，包括腹直肌、腹內斜肌、腹外斜肌和腹橫肌，各有功能，看Janice Louie的5式練腹動作前，大家應先多了解腹部肌肉，才去訓練。

Janice Louie的運動照片：

腹直肌：讓脊柱彎曲擺動的速度加快。強勁的腹直肌有助提升運動表現，例如排球和羽毛球的扣殺動作。

腹外斜肌：身體不止會向前彎，還會往側旋轉和橫向彎曲，這時候就要用到腹外斜肌。它還有一個女士很重視的功用，就是吃飽飯胃部會略為下垂，使下方內臟凸起，肚子脹大。這時候，強壯的腹外斜肌，就可減少內臟脹出。

腹內斜肌：它在腹部深層，同樣對轉動身體有很大幫助，而且大家想練出人魚線，就要鍛煉腹內斜肌。

腹橫肌：位於腹部深處，主要保護腹部內臟。腹橫肌提供到足夠腹壓，有助穩定脊椎和骨盆。鬆弛無力的腹橫肌會影響外觀，容易有「大肚腩」。強勁的腹橫肌能提高身體穩定性，長跑時身體不易彎曲，有利長時間保持良好跑姿。

核心肌群訓練：

Janice Louie建議每個動作，左右兩側，各做10次為一組，總共做3至4組。

1. 死蟲式（dead bug ）・主要鍛煉腹直肌

- 首先平躺在瑜珈墊上

- 雙手舉高，雙腳屈膝舉起，大腿和小腿呈90度

- 左腳往下方延伸，腳跟不碰地；右手向上伸，然後回到起始位置，換邊再做

- 過程中保持核心用力

2. 剪刀式左右踢腳（scissors kick）・主要鍛煉腹內斜肌和腹橫肌

- 背部躺平在地上，雙膝微曲，雙腳同時離地幾吋

- 左右腳交叉移動向上提起，直至身體和腿呈90度

- 然後，重複雙腳交叉回到起始位置

3.核式臀部扭轉（plank hip twist）・主要鍛煉腹外斜肌

- 使用手肘支撑身體呈平板支撑姿勢

- 臀部往身體左右扭轉

4. 側向平板及髖部升降（Side plank hip drops）・主要鍛煉腹外斜肌

- 先單手支撐做側平板，肩膊及手肘成一直線，另一隻手舉高

- 髖部位置做升降動作

5. 鳥狗式（bird dog）・主要鍛煉腹直肌

-雙手撐住上身，下半身膝蓋着地，膝蓋與臀同寬

-慢慢抬起左手，同時將右腿抬起伸直

-達到最高位置，停留2秒

-從頭到臀部保持直線，核心收緊，使身體維持穩定

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