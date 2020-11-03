有傷在身的輕鬆慢跑之選　實測PUMA跑鞋竟試出另類特點︱01測試

近日有傷在身，只能輕鬆慢跑，到運動場都以指導為主，企多過跑。如此情況下測試PUMA跑鞋Calibrate Runner，估不到試出其另類特點。

01測試

測試産品：PUMA Calibrate Runner

測試內容：數次輕鬆跑，日常穿搭

PUMA Calibrate Runner中底有很多細孔。（區嘉俊攝）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：★★★★☆

力量回饋：★★★☆☆

反應速度：★★★☆☆

舒適度：★★★★☆

透氣度：★★★★☆

簡介

一直覺得PUMA定位是「潮流crossover運動」，即使跑鞋界近年被Nike的碳纖維板佔據，PUMA卻像獨善其身，似乎不太受影響。今次推出的新跑鞋繼續與別不同，研發了名為XETIC的緩震中底。

XETIC中底看似用3D打印技術，其實不是用塑膠，而是用人造物料「foam氣泡」製成。中底空心設計，跑手踏地時施出的壓力會令細孔變大，並把壓力分散，達到緩震效果。腳掌離地時，跑鞋中底又會迅速回復原狀，保持鞋形。

這就是XETIC中底。（品牌提供）

鞋身用襪筒設計，物料輕巧有彈性，尤其是鞋領位置，像襪子包住腳腕。大底在前掌和後踭位置加了外膠，中間就用橫間隔開，方便屈曲腳掌。

試後感

我右腳近日有傷，跑量和強度都大降，所以只穿Calibrate Runner慢跑和逛街，卻意外發現它的特點：行又得、跑又得、企亦得。

最初穿上Calibrate Runner，覺得XETIC中底有點硬，但多穿數次就能「開鞋」，腳掌與Calibrate Runner順利「拍拖」，走得順暢。成功開鞋不是指中底變軟，而是鞋子容易跟隨跑姿屈曲，讓我暢順地跑。

同場加映，「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月3日更新）

+ 10 + 10 + 10

受腳傷影響，近日我在運動場跑得少，多在場邊指導。由於XETIC中底有點硬，我擔心穿它站得太久會腳痛，意料之外，跑鞋硬得來緩震效果也不俗，身體壓到腳掌的力量被均衡散開，而且四平八穩，不會像碳纖維板跑鞋令身體傾前，加上外型簡潔，可以說受傷這陣子，穿Calibrate Runner長期立站和行街都很合適。

我穿Calibrate Runner跑了數次，鞋面緊貼雙腳，緩震亦不俗，足以應付一般輕鬆路跑。當然，它的中底採用嶄新設計，概念很新，反應速度和力量回饋有待改善，以之應付間歇跑或比賽，未必是最好選擇，建議大家善用其緩震能力和討好外型，穿它上班，下班換跑衫就可以直接跑步，達到一鞋走天涯的效果。

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