減肥健身｜台灣辣媽產後極速修身秘訣　跟足4部曲回歸美好身段

產後修身，會否是準媽媽，甚至打算做媽的女性一大煩惱？看完今篇《紅人健身》，或許令你稍稍放心。 今回主角林萱（Michelle Lin）是2名小孩的辣媽，每次生產過後，她都極速修身。成功無僥倖，她有一套產後修身4步曲，讓媽媽恢復身體健康，漸漸變成辣媽。

母親都偉大，選擇十月懷胎，都表現了勇氣。懷孕時內臟移位，營養被胎兒吸收，產後身體虛弱，而且體態外觀容易走樣，單是橙皮紋已令愛美女士煩惱不已。主角林萱（Michelle Lin）是台灣的健身教練兼網紅，身形是「搵食工具」，與事業密不可分。她沒有懼怕身材走樣，已是2孩之媽，更正懷着第3胎。作為女性，付出的努力和勇氣，不容小覷。

林萱的四口家幸福美滿，這位媽媽體態健美，令不少人羨幕。（Michelle Lin IG截圖）

產後修身，乃每名媽媽的一大課題。Michelle兩次誕下小朋友都能迅速修身，羨煞旁人，而她也不藏私。她撰寫《好孕動》一書，分享懷孕時期的運動要點，還在網絡分享產後修身秘訣。資料搜集後，以下是她的產後修身4步曲：

第1步：修身前要問清楚

Michelle提醒大家，必須先向醫生查詢產後的身體，是否已預備好做運動。如果醫生同意，仍要追問醫生，你的負重量和訓練強度上限是多少，又有什麼動作和項目暫不適宜，了解清楚各種情况，才正式行動。心急做運動，不慎弄傷身體便「大件事」。

按圖細看，林萱（Michelle Lin）的運動和生活照片：

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第2步：產後修身第一步 恢復活力非減磅

產後運動，最主要目標不是減磅或增肌，而是讓身體恢復活力。經歷懷胎十月，以及艱辛的生產過程，身體打過一場美好的仗，難免五癆七傷。核心肌群力量一定減弱、骨盆底肌容易無力，內臟又未復位，這是恢復運動，切忌太激烈和進取，必須循序漸進。Michelle建議「產後首3週，重點是一些躺著的運動，例如腹式呼吸，再配合少量散步，例如走3分鐘，休息2分鐘為一組，每日把組數增加一次」，慢慢來，較安全，不要操之過急。

第三胎，準備中。林宣還會分享經驗，為網友紓緩懷孕的心理壓力。（Michelle Lin IG截圖）

第3步：行住攤住做 逐漸加量

產後第4至7周，Michelle建議略為提高運動量，重點放在腹部和每天走35分鐘為目標．以下菜單，有恒心，其實唔難：

a）走10分鐘，休息5分鐘為一組，每天2-3組。 b) 每天做腹式深呼吸20次或以上，每天增加1至2次，持續喚醒腹部肌肉。 c) 躺下，雙腿屈膝彎曲，腳掌貼地，慢慢把右腿抬起，再慢慢放下，換腳再做為一次，每天約做10次。

體型健康又誘人，都是日子有功。（Michelle Lin IG截圖）

第4步：產後7星期

產後7周，可以開始針對核心肌力的訓練，例如側平板（side plank）和平板支撐（plank），先從維持15秒開始。身體應付得到，才漸漸延長，能維住30秒，算是不俗。Michelle提醒大家，舉動和深蹲（squat）皆是鍛鍊核心肌群和大腿的好方法，但產後2個月，身體的關節和韌帶都變鬆了，未必有足夠力量應付如此大運動量，做得到也未必正確，姿勢難以達到標準。故此，此時千萬不能選擇強度高、負荷重的訓練，否則極容易受傷。

完成4步曲，身體恢復元氣，媽媽就可以讓逐漸加操，按部就班，煉成辣媽！提醒一下，以上4步曲只是大方向，每名媽媽的情况都很不同，必須按照專家建議，並衡量自身能力調整訓練，否則，定必得不償失。

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