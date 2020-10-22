減肥健身︱台灣長腿空姐是潛水專家　肌肉派VS脂肪派　誰較浮水？

來自台灣的空姐李亞庭（Dee Dee），不單在天上工作，還下海能潛。 人在水中，會不會真的有人更易沉？

Dee Dee是台灣長榮航空的空中服務員，每到夏天就會潛水，IG都是她在海底的靚相。她很熟水性，只需泳衣、潛水鏡和蛙鞋就能潛來游去。

她身形高䠷纖瘦，一雙長腿像沒有脂肪，像她這樣脂肪少、肌肉多的人，游水和潛水是否特別易沉？

台灣空姐李亞庭（Dee Dee）身形高䠷纖瘦，一雙長腿像沒有脂肪，像她這樣脂肪少、肌肉多的人，游水和潛水是否特別易沉？（李亞庭ig截圖）

今次我們訪問運動醫學及物理治療博士梁兆偉及潛水教官余曉彤，從醫學和實戰經驗解構。

梁兆偉從人體結構拆解人在海中的浮沉問題：「脂肪比肌肉的密度低，所以重量一樣，脂肪體積較大，水中受到的浮力也愈大。此外，脂肪的密度比水的密度低，所以脂肪多的人，較容易浮起。」

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按圖細看，李亞庭的潛水和生活照片：

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如是者，肌肉多的人，游水和潛水相對易沉，但可以透過技術和裝備改善。余曉彤從實戰經驗分享：「潛入水後，脂肪多的人特別易浮，肌肉猛男就很易沉。如果水底是沙石，易沉沒大問題，水底是珊瑚的話，就容易破壞大自然，所以大家要善用潛水裝備，控制呼吸，調節浮力。」

如果潛水時帶氧氣樽，會在腰間扣鉛塊助身體下沉，所以不同重量和體脂比例，會配備不同數量的鉛塊。潛水後，浮力背心可以打入氣和放氣，改變浮力，她補充：「控制肺部空氣多寡都可以調節浮力，所以最重要是明白原理，用技巧配合身體特質。」

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