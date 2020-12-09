屯門｜輕鐵不止是打卡名物　更是變化萬千的練跑路線｜跑向18區

跑，連繫人們與社區，賦予我城生命力。 「跑向18區」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。 第六篇，跟住梁兆鵬跟輕鐵鬥快的步伐遊走屯門，沒有日式小清新，沒有浪漫唯美，也沒有傳說中的屯門牛，卻盛載着人們實實在在生活的回憶。 攝影：鄭子峰 短片：吳紀恩、吳浩然

上篇回顧．第一集：

屯門｜梁兆鵬：創造一點好悶的事 將來就有回憶｜跑向18區

【跑向18區．屯門】梁兆鵬。（鄭子峰攝）

一齣電影令屯門紅了好一陣子。但對於市鎮裏面的人，輕鐵不是「打卡名物」，沒有清新與唯美，卻是每天上班上學出行的軌跡。這裏早已沒有牛，但我們每天穿梭於市鎮內外，煉就出牛一樣的堅毅與忍耐，只有這樣，才能與屯門公路「同呼吸、共命運」。

【跑向18區．屯門】梁兆鵬。（鄭子峰攝）

屯門路線資料

長度：約20公里

難度：2（1-5，5為最高）

貯物及洗澡：屯門鄧肇堅運動場

路線：屯門鄧肇堅運動場 > 澤豐輕鐵站起步 > 輕鐵旁行人路 > 青山公路洪水橋段 > 洪水橋輕鐵站 > 石埗路 > 天水圍一圈 > 屏山站 > 沿路折返

小貼士：

1）路線比較平坦，多水站，易跑，方便保持步速

2）注意兆康往元朗方向要過天橋

3）返回起點後也可加操到屯門碼頭回程，全程約30公里，也可因應狀態調整路線

實實在在的屯門。（鄭子峰攝）

關於屯門區的二三事：

屯門區的面積大小

屯門區面積84.45平方公里，在18區中排第6，亦是新界第6大。屯門是香港歷來首三個位於新界的衛星城市，另外兩個是荃灣和沙田。

屯門區的奇異公屋

大興邨是屯門現存歷史最悠久的公屋，1977至79年間落成，其下闊上窄設計曾令不少人疑惑：單位面積是否如此？答案是「是」的，頂層單位最細，面積遞增至低層單位最大。香港只有兩邨以此設計，另一是觀塘順安邨。

屯門區的無限塞車

屯門公路連接屯門藍地至荃灣柴灣角，全長19.3公里，1978年第一期通車。不過對於「屯門牛」而言，任何資料都不重要，因為屯門公路只得一件事：塞車。沒有最塞，只有再塞，大家記緊去定廁所才好上車歸家吧。

屯門區的三大古剎

青山山麓下的青山禪院，有着杯渡禪師於南北朝劉宋時期坐大木杯渡河到屯門修道的歷史。青山禪院於清代末年被封為「新安八景」之一，也位列香港三大古剎，另外兩寺則是圓頭山的靈渡寺和觀音山的凌雲寺。

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跑向18區．序｜當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索