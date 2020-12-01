【新冠肺炎】政府再次收緊防疫措施　跑步行山前必要了解6件事

香港進入新冠肺炎第4波疫情，跑手與山友享受過短促的「自由」日子後，跑運動場或跑街都要小心。 政府將於周三（12月2日）收緊多項防疫措施，包括限聚令及口罩令，當中對跑友及山友有什麼影響？什麼情況必須要戴口罩？什麼情況可獲豁免？我們根據政府最新公告，並查詢食物及衛生局，得到以下答案。

1. 在法例上，去室內運動場或健身室跑步要不要戴口罩？

必須戴口罩。健身中心及室內體育處所內的人士必須一直佩戴口罩，只有在淋浴及飲食這兩種情況下豁免。

疫情嚴峻，跑友都要多加小心，加強個人衞生。（資料圖片）

2. 在法例上，去室外運動場跑步要不要戴口罩？

可以選擇不戴口罩。在體育處所中，只有3種情況獲豁免戴口罩，分別是淋浴、飲食及戶外運動。

3. 在法例上，到街上或公園跑步要不要戴口罩？

可以選擇不戴口罩。政府延續《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下強制佩戴口罩的要求，當中仍設有一項豁免條款，只要該人正於非室內地方進行體能活動（包括運動）。

4. 什麼算得上是體能活動？

法例沒有清晰明確的定義，因人而異，不能一概而論。法例原文指，該項活動對該人而言，可合理地視為相當消耗體力。

雖然郊野公園範圍獲豁免限聚令，但約朋友行山時要注意限聚令。（資料圖片）

5. 在法例上，行山的時候要不要戴口罩？

可以選擇不戴口罩。如上題，只要該人正於非室內地方進行體能活動（包括運動），便可獲豁免戴口罩。此外，身處郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，亦可豁免佩戴口罩。

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6. 約朋友去跑步或者參加跑班，有什麼要注意？

政府收緊限聚令至2人，就連足球、籃球等團體運動亦不獲豁免，何況是跑步！根據政府新聞公告的附表，身處體育處所內的每個小組不得超過2人，而小組之間要有足夠距離或有效分隔。足夠距離即兩者之間至少有 1.5 米距離；有效分隔即在兩者之間設有某種形式的隔板，作出有效分隔。總之，團練只限2人，跑班變成1對1。

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