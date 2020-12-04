【越野跑】黃浩聰滿意11小時內全走麥徑　盼挑戰更多山界傳說紀錄

香港越野跑手黃浩聰今日（12月4日）創出一項最快已知完成時間紀錄，以10小時38分8秒跑完全長100公里的麥理浩徑。他表示時間符合期望，寄望有更多跑手去挑戰他的紀錄。 黃浩聰完成這項壯舉後，透露收到一個有趣邀請，傳聞有行山前輩曾用45分鐘就由北潭坳上到蚺蛇尖，他亦希望挑戰一下。

黃浩聰在下午5時多跑到屯門的終點，以10小時38分8秒完成麥徑，創出有紀錄最快的全走麥徑時間。完成挑戰後，黃浩聰未有太疲態，逐一與支持者合照，又接受訪問。

【黃浩聰成功在11小時內跑完100公里麥徑】

【越野跑】黃浩聰挑戰麥理浩徑最快時間 極速完成100公里山路

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對於完成的時間，黃浩聰覺得很滿意，認為達標有餘，他說：「我覺得麥理浩徑上有很多紀錄，例如毅行者及香港100等比賽，雖然路線不是一模一樣，但很多人都會拿來比較。其實我都不敢胡亂說要破麥徑紀錄，尤其毅行者與麥徑9成半路段重疊，我真的要有信心做到個好時間，才會去嘗試破紀錄。」翻查毅行者的紀錄，在2013年有隊伍造出10小時58分。

為了這次挑戰，黃浩聰跑了5次50公里，他續說：「開頭打算11小時內會較『好睇』，但當時未有信心的。經過幾次操練，有時頭半段（麥徑），有時尾半段，跑了5次50公里後，慢慢建立起信心，可以11小時內完成，加上今日天氣超級好，造就了這次10小時38分8秒。」據天文台資料，今日氣溫由攝氏14至20度，濕度約62%，乾爽清涼。

黃浩聰在下午5時多跑到屯門。（顏銘輝攝）

黃浩聰表示最初訓練，試過要超過6小時才跑完50公里，但之後愈操愈上力，上月底可以5小時32分跑完頭半段麥理浩徑，令他有信心造出11小時內的時間。今日黃浩聰的狀態非常好，頭半段時間比操練時間快，他說：「頭段去到恆益士多就跑了5小時20分，見到時間比想像中快，以為完成時間還可以再快一點。原來尾段是比我想像中難，我常常覺得尾段好容易，尤其最尾的引水道路，以為跑平路幾公里很快就到。不過，原來跑完90公里之後再跑引水道路，感覺並非想像中那麼容易。」以分段計，他後50公里花了5小時18分完成，比前半段快一點。他期望之後有人挑戰他的紀錄。

【黃浩聰中午到沙田坳的士多補給】

在這次100公里挑戰中，黃浩聰途中發生了一點小意外，在麥徑第4段上馬鞍坳時跌爛了水樽。他說：「我拿出來飲水，但我拿不穩，水樽跌在地上，撞到石上，更是飲咀先落地。咀中間有粒膠，那粒膠斷了，所有水都漏了出來。我心想『死火』，我今次用輕便裝備去跑，得水及運動飲品各一枝在身，但原來少了一枝水會很『大鑊』！」

黃浩聰在麥徑第4段跌爛了一個水樽。（顏銘輝攝）

黃浩聰續說：「因為只飲運動飲品會很口渴，水就萬能，幾時飲都得。我要管理自己的流汗及強度，避免抽筋，然後盡快找水源。」最後，他要行到去基維爾營才找到溪澗取水。他補充指，若在這一段路缺水，還會影響到肌肉，之後的路段會很易累，亦需要較多時間去回復。

不過，黃浩聰在山上跑了那麼多年，這一點意外難不到他的。他說：「沒有完美的，越野跑這項運動本身就充滿變數。當你有困難及變數時，你如何去面對及克服？最緊要心理調節，遇到困難不要埋怨，反而要樂觀面對，尋找方法。」

黃浩聰跑完100公里後仍很有精力，扮鬼扮馬，模仿麥徑的標誌。（顏銘輝攝）

黃浩聰今次完全按着麥理浩徑的路線跑，他認為全走麥徑比毅行者的路線難一點。他今次還戴了兩隻運動手錶，希望準確量度麥徑，在距離方面，兩隻手錶分別度出100公里及99.5公里；攀升方面，兩隻錶就分別度到4850米及4890米。

黃浩聰的下個目標是45分鐘上蚺蛇尖。（顏銘輝攝/資料圖片）

被問到未來會想挑戰哪條山徑？黃浩聰表示在網上收到一個有趣的邀請，那人透露以前有人試過用45分鐘由北潭坳跑上蚺蛇尖，叫他試一試。黃浩聰說：「我都想做一個FKL（最快已知時間）系列，叫做香港山徑傳聞。有時都聽過，以前有些前輩跑過一些路線，做到一些時間。究竟在這個時代，跑手是進步了，還是退步了？其實大家都很想知道的。」

【黃浩聰以最快速度挑戰麥徑】

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黃浩聰呼籲，如果大家有這類山徑傳聞的話，歡迎通知他，他說：「我希望這類路線是有趣及神秘的，或者有些故事，而且真有其事，不要是比賽路線。如果有人向我提名這類路線，我就會去跑。我都想比較一下，以前前輩所做出來的時間，我今日做不做到？」

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