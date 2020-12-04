【越野跑】黃浩聰挑戰麥理浩徑最快時間　極速完成100公里山路

香港越野跑手黃浩聰今日（12月4日）以10小時38分跑完整條麥理浩徑，為這條100公里山徑留下一個最快已知完成時間。

黃浩聰今早6時半由西貢北潭涌出發，沿麥理浩徑跑，全程100公里，總攀升約4500米。他起步前說：「今日會進行FKT挑戰最快已知時間，今日的天氣很清涼，15至22度，是一個好好做時間的天氣。今日我會用最快的，盡我的能力，用最快的時間完成整條路線。」花兩小時多，黃浩聰已經經過東壩、浪茄、大浪西灣及赤徑，在8時45分完成頭兩段麥徑，去到北潭坳。

黃浩聰在上午11時50分跑到沙田坳。（顏銘輝攝）

黃浩聰上月底為這項挑戰準備，嘗試由北潭涌跑到代表麥徑一半的沙田坳，當時他以5小時32分完成。不過，今日黃浩聰的狀態更佳，跑得更快，花了約5小時20分，就去到沙田坳的士多，完成一半的路程。他在士多補充了飲料，買了一條香蕉，就匆匆繼續上路。

黃浩聰經過獅子山的山腰，跑上筆架山，落到九龍水塘及城門水塘，再上針山、草山及大帽山，最後高速沿林道跑到屯門，以10小時38分跑完整條長100公里的麥理浩徑，留下一個驚人的紀錄。如他挑戰前所料，他在今日日出前起步，順利在日落前完成。

【黃浩聰到沙田坳補給】

黃浩聰今次以自我補給（Self-Supported）的方式跑畢麥徑，他身邊沒有支援隊預先準備補給品，全程路上，他只會透過沿路的汽水機及士多補給。

黃浩聰去年在世界知名山賽UTMB以第6名完成，創下香港紀錄。不過，今年受新冠肺炎疫情影響，幾乎沒有比賽，他只能用另一種方式維持狀態，例如他在5月獨自挑戰「HK360」，分別環繞新界、九龍、大嶼山及香港島跑一圈。黃浩聰最終達標，以35小時21分56秒完走一共360公里，成為香港第一人。

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【黃浩聰以最快速度挑戰麥徑】

+ 5 + 5 + 5

在今次挑戰麥徑最快已知時間前，他在社交網站上表示：「運動員生涯短暫，我想在自己跑得最好的時候，想在香港最著名的麥理浩徑上認真地跑一次，為麥理浩徑留下『最快已知時間』紀錄，並鼓勵人重複挑戰，藉此推動越野跑水平。」