【台北馬拉松】離終點50米腳軟倒下　跑手堅持爬回終點差點sub 3

昨日的2020台北馬拉松，不少跑手為Sub 3而戰，包括李汶政。雖然他以83分鐘跑完半程，但下半段體力下滑，當他離終點50米時，雙腳乏力，他仍堅持爬回終點。他未能Sub 3，以3小時39秒衝線，但他表示明年會繼續努力，「一定帥氣進終點」！

2020台北馬拉松昨日（12月20日）舉行，吸引2.8萬名跑手參加，肯尼亞跑手朗恩加達（Paul Lonyangata）以2小時9分18秒破大會紀錄奪冠，贏得180萬台幣獎金。不過，講到這次比賽的焦點，卻是一位差點Sub 3的跑手，他叫李汶政。

李汶政是一位熱愛跑步的業餘跑手，台灣傳媒稱他的外號叫「汶神」或「阿政」。在昨日的台北馬拉松，他sub 3在望，在3小時內跑進台北田徑場，只要保持速度衝線的話，便可sub 3。然而，離終點50米時，李汶政倒下了。他沒有放棄，沿住跑道，爬向終點。

【台北馬拉松，李汶政爬回終點】

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李汶政在社交網站留言：「前半馬跑83分，後半馬沒力，直到進台北田徑場，我的雙腳不聽使喚。儘管破三在眼前，但你的雙腳還是不聽使喚，就慢慢把這段爬完吧。」他望住終點上的計時器由2小時跳到上3小時，最後他以3小時39秒完成。

李汶政爬過終點的一刻。（李汶政Facebook）

李汶政爬過終點的片段在台灣跑圍廣傳，台媒亦有跟進報道。李汶政昨日亦在Facebook撰文，談及爬過終點的感受，多謝工作人員、朋友及家人的支持。他續寫：「這場賽事，讓我學習到好多好多事情。感謝朋友跟老婆以不同角度，紀錄這段影片，我會永生難忘。我想說如果你用盡全力，還是想做好一件事情，那就作吧！不過要記得衡量一下，自己平時的練習量哦！」

李汶政表示會繼續努力，目標是「明年一定帥氣進終點」！超過100名網友留言，很多人都被李汶政的堅持所感動，很佩服他的毅力，更有網友表示「看到淚流滿面」。有網友就建議他前半程穩健一點，以86分鐘為目標，後半程再發力。