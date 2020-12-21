女士專屬減肥秘笈　破解健身謬誤　附實用美味健康餐單︱01跑記

「減肥是一輩子的事」，我不知道有沒有完美體態，但我深信沒有人覺得自己有完美體態。既然世界上最大的空間，就是改良空間，不如放鬆些，視運動和修身是一輩子的事，長期作戰，勝過一場虛火。

「辛苦跑埋志在食」、「運動為了減肥」、「跑10公里路，食20公里份量」，無數運動「金句」都與食有關。以前關於運動與飲食的書籍不算多，但隨着大家愈來愈重視體態、營養和補給，這類書籍就愈見普遍，《漢娜女子力》就是其中一本 。

我對美食定義停留在譚仔酸辣米線配土匪雞翼和金凰牛扒配蒜蓉，運動營養知識是跑後補充蛋白質，這本書自然不是我買，而是對修身減肥、健康煮食和體態有要求的家中女人入手，我只是順手拿來讀，但一讀又覺得內容很全面，分享了減肥失敗原因、修身謬誤、健康飲食餐單和訓練方法，以下我就各舉一例，讓大家了解。

做貓好過做人，做貓唔使瘦身。（區嘉俊攝）

修身謬誤：我只想要翹臀

嫌自己大腿內側太多肥肉、小腿肌太粗或臀部太扁，都是女性常見思維。之後，她們會針對不同部位加以鍛煉，局部健身，其它肌肉卻置諸不理。

作者漢娜認為這是人之常情，但不理想，無論外觀和運動功效都不會有好效果，「你應該有看過馬甲線非常明顯的女孩但整個人乾巴巴地像個紙片人」、「只練上半身，不練下半身的男生上身非常雄壯，但腳部卻是鳥仔腳一樣，細細支撐住整個上半身」。

生理運作需要身體不同部位協調，就算是日常家務，例如拖地和倒垃圾，也如是，所以猛烈地針對特定部位訓練，發展自然不平衡。

漢娜提醒我們，必須先均衡練好身體每一個肌群，然後在均衡鍛煉的前提下，依照不同目標局部練習，「千萬不要再有我想瘦肚子，就每天狂做仰臥起坐，或者只想要臀部翹，就永遠只臉屁股」。

都會練臀，但不止練臀。（IG截圖）

健康飲食： 沒有一種瘦身餐單適合所有人

漢娜花了不少篇幅講解營養，例如何謂好脂肪、胰島素對控制脂肪用處和身體三大營餐素等，我覺得寫得很好，但我欠缺相關知識，未能判斷有沒有寫錯，所以就不在跑記分享。但她對飲食瘦身餐單的想法，我就很認同，「沒有一種方法可以宣稱對所有人都一定有效，每個人都是獨一無二的個體，新陳代謝也不同，所以沒有一個方法可以套用在所有人身上，兼可長期執行不中斷的。因此找到一個你可以舒服，沒有壓力維持一輩子的飲食方式，就是對你來說最好的方法」。

她還精選20款營養均衡又含豐富蛋白質的食譜，以下是其中6款，大家可參考一下。

減肥失敗原因：一下子給自己太遠又嚴格的目標

「如果你是從來不喜歡運動的人，習慣吃甜點、每天下午茶飲珍珠奶茶、宵夜食鹽酥雞和愈夜愈精神，突然為了減肥開始要維持每周運動5次，一次1小時，兼戒掉所有不良習慣，又怎能長期維持？」

漢娜認為工作加班和生活習慣，不是短期能大幅改變，必須慢慢改變日常習慣，才能持之以恒；她提醒，我們要記住運動是一輩子的事，這樣才能保持修身減肥。

她的文章還教大家不同健身方法，附上QR code，讓大家更加了解健身動作，我就不在此長述了，大家有興趣不妨買一本閱讀，我覺得這本書特別適合女性的。

健身沒有捷徑，必須持續努力。（IG截圖）

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詳情請按此：香港跑友必問的飲食難題 晨跑、工作與夜跑間應如何進食？

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