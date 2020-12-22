【福州馬拉松】為愛郎準備天大驚喜　「婚紗女」換來一通驚嚇電話

跑畢一次完整的馬拉松，算得上一件人生大事，若果在衝過終點時開展與另一半的婚姻馬拉松，將令這42.195公里變得更有意義。 周日（20日）在中國福建上演的福州馬拉松，終點有一名穿起婚紗的女子，等待正在跑馬拉松的男友，希望給他一個驚喜，豈料結局沒有喜，只有驚。

福州馬拉松無懼疫情，上周日吸引近2萬人參加，分成全馬及半馬拉松兩個組別。男子馬拉松冠軍由尹順金稱霸，該名青海跑手以2小時14分58秒首名衝過終點，女子組冠軍是來自貴州的楊花，以2小時37分37秒完成賽事。

今次馬拉松的焦點目光卻落在終點的一名女子身上，該名女子竟然身穿婚紗，根據中國傳媒報道，這名「婚紗女」的男朋友正是其中一名參賽者，她希望在終點等待男友，當男友衝過終點時給他一個驚喜。

「婚紗女」穿上婚紗，在終點等候愛郎衝線。（影片截圖）

身穿婚紗，意義不言而喻，「婚紗女」一等再等，仍未見愛郎衝線。天氣下降，只穿一件單薄婚紗，當然不夠暖，身邊的友人不斷為她披上頸巾。等了又等，男友依然無影，「凍冰冰，孤零零」，在場的群眾一同與該女子等待浪漫一刻。

「婚紗女」準備的驚喜未果，卻收到另一驚喜，她突然收到男朋友的來電，告訴她因為體力不支未能完成，跑至半路中途打道回府，「婚紗女」驚喜變空歡喜，當然難掩失望之情。

「婚紗女」難抵天氣寒冷，友人不斷為她披上頸巾。（影片截圖）

福州馬拉松的「婚紗女」事件曝光後，成為網上熱話，不少網民議論紛紛，不約而同指男朋友事先知道女友的驚喜，驚大於喜，「你有張良計，我有過牆梯」，結果嚇到改變路線，連馬拉松亦未能完賽，更有網民笑言「婚紗女」看韓劇太多。

離終點50米腳軟倒下 跑手堅持爬回終點差點sub 3

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